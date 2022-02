https://cz.sputniknews.com/20220202/soud-eu-zamitl-stiznosti-polska-na-rozhodnuti-ek-ve-vecech-proti-gazpromu-17442110.html

Soud EU zamítl stížnosti Polska na rozhodnutí EK ve věcech proti Gazpromu



Evropský soud pro obecnou jurisdikci (General Court) zamítl stížnosti polské společnosti PGNiG SA proti rozhodnutím Evropské komise (EK) ohledně výsledků... 02.02.2022

Jde o stížnosti PGNiG ze dne 15. října 2018 proti rozhodnutí EK ohledně soutěžních povinností. Kromě toho jde v tomto případě také o stížnost z června 2019 na to, že Evropská komise zamítla obvinění z porušení pravidel Evropské unie (EU) vůči společnosti.Zároveň PGNiG v samostatné osobní stížnosti Evropské komisi obvinila Gazprom z nastavování nespravedlivých cen pro Polsko a bránění volnému průtoku plynu přes země EU. Tato stížnost byla zamítnuta Evropskou komisí v červnu 2019.V srpnu 2020 byla jménem akciové společnosti Gazprom podána odvolání k příslušnému soudu Polska. Projednávání stížností se konalo v květnu 2021.Kromě toho bylo 13. ledna 2022 uveřejněno, že EK a Mezinárodní energetická agentura (IEA) hodlají provést koordinovaný útok proti Gazpromu, aby jej donutily změnit své chování na trhu. Evropská komise obvinila společnost z umělého nafukování poptávky po plynu a nedostatku paliva v Evropě, ačkoli samotný holding ujišťuje, že všechny smlouvy o dodávkách plní.První místopředseda energetického výboru dolní komory ruského parlamentu Igor Ananskich 18. ledna řekl, že Gazprom by na to neměl nijak reagovat, společnost má svou vlastní politiku, navíc „velmi správnou a vyváženou“. Gazprom podle něj dodává do Evropy asi 25-30 % plynu, všechno ostatní jsou jiní dodavatelé.Dlouhodobá dohoda mezi PGNiG a Gazpromem předpokládá dodávky do Polska až deseti miliard kubíků plynu ročně. Podle takzvaného take-or-pay musí koncern nakupovat nejméně 8,7 miliardy kubíků plynu ročně. Kontrakt platí až do konce roku 2022. Polské vedení nejednou prohlásilo, že ho nehodlá prodloužit.

