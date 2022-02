https://cz.sputniknews.com/20220202/statni-dluh-usa-dosahl-rekordni-castky-pres-30-bilionu-dolaru-17437864.html

Státní dluh USA dosáhl rekordní částky přes 30 bilionů dolarů

Státní dluh USA přesáhl poprvé 30 bilionů dolarů. Svědčí o tom zveřejněné údaje amerického ministerstva financí. Jak tvrdí finanční experti, jichž se americká... 02.02.2022, Sputnik Česká republika

„Stalo se to výsledkem bilionových investic ze strany federální vlády na boj s pandemií koronaviru, včetně pěti bilionů na zaplacení rozšířené podpory v nezaměstnanosti, opatření na podporu malého byznysu a stimulujících výplat,“ podotýká se v analytickém příspěvku listu The New York Times.Většina ekonomů se shodla v názoru, že rekordní státní dluh nesignalizuje o katastrofě – především proto, že americká ekonomika prokazuje růst nehledě na pandemii, a úroková sazba zůstává i nadále na nízké úrovni.V polovině prosince podepsal prezident USA Joe Biden zákon o zvýšení horní hranice státního dluhu o 2,5 bilionu dolarů na 31,4 bilionu. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová prohlásila, že na tomto rozhodnutí není nic mimořádného, v dějinách USA se to dělalo více než 80krát.V polovině října schválili zákonodárci kvůli hrozbě defaultu krátkodobé – do 3. prosince – zvýšení limitu státního dluhu o 480 miliard dolarů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

