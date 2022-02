https://cz.sputniknews.com/20220202/v-bratislave-stovky-lidi-protestovaly-proti-dohode-s-usa-skandovaly-ze-chteji-mir-17450160.html

V Bratislavě stovky lidí protestovaly proti dohodě s USA. Skandovaly, že chtějí mír

V centru Bratislavy se ve středu sešli odpůrci obranné smlouvy se Spojenými státy. Na situaci dohlížela policie, vážnější incidenty nezaznamenala. 02.02.2022, Sputnik Česká republika

„Situaci na území hlavního města SR Bratislavy v současné době i nadále monitorujeme,“ uvedl mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Bratislavě Michal Szeiff.Městská policie Bratislava během dne informovala o několika protestech v širším centru hlavního města. Některé skupiny se snažily blokovat provoz. Odpoledne na policejní oddělení v této souvislosti předvedli jednu osobu pro opakované nerespektování výzvy veřejného činitele.Protest proti obranné dohodě s USA začal odpoledne před Prezidentským palácem v Bratislavě. Později se sešly stovky lidí před Národní radou SR. Cílem shromáždění s heslem „Slovensko, braň si svou svobodu a suverenitu!“ bylo odmítnutí amerických základen na území Slovenska. Dav kritizovali také prezidentku Zuzanu Čaputovou. Protest organizovalo mimoparlamentní hnutí Republika, tedy lidé, kteří odešli z Kotlebovy strany ĽSNS.Demonstranti avizovali, že budou protestovat i příští týden, kdy by se měla smlouva v parlamentu ratifikovat.Většina Slováků nechce kontroverzní dohodu s USA, ukazuje nejnovější průzkumVíce než polovina obyvatel SR (52 procent) deklaruje, že by se s USA spolupracovat nemělo. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median SK, který byl realizován od čtvrtka 27. ledna do úterý 1. února. Zúčastnilo se ho 1006 respondentů.Tento názor deklarují častěji lidé ve věku 30 až 69 let, lidé se středoškolským vzděláním nebo obyvatelé Nitranského a Žilinského kraje.Téměř třetina obyvatel (32 procent) naopak deklaruje, že SR by s USA takovou dohodu uzavřít měla. V tomto případě jde častěji o nejmladší osoby ve věku 18 až 29 let, obyvatele Bratislavského kraje nebo voličů PS, OĽANO a SaS.Přítomnost vojsk USA na území SR by překážela více než 64 procentům obyvatel země. Pouze necelých 30 procent deklaruje, že by jim přítomnost vojsk nepřekážela.

