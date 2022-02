https://cz.sputniknews.com/20220202/v-nemecku-zakazali-vysilani-kanalu-rt-de-mzv-rf-jiz-oznamilo-odvetna-opatreni-17446815.html

V Německu zakázali vysílání kanálu RT DE. MZV RF již oznámilo odvetná opatření

V Německu zakázali vysílání kanálu RT DE. MZV RF již oznámilo odvetná opatření

Komise pro registraci a dohled nad německým mediálním regulátorem MABB zakázala vysílání televize RT DE v zemi, a to kvůli chybějícímu povolení. Ruské... 02.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-02T18:57+0100

2022-02-02T18:57+0100

2022-02-02T18:58+0100

svět

německo

rt

cenzura

margarita simoňanová

evropská unie (eu)

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/457/99/4579928_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_8526b9313b1f73d7859454902cb368f8.jpg

„Komise registrace a dohledu (…) se 1. února 2022 oficiálně odvolala proti vysílání kanálu RT DE a zakázala jeho provoz v Německu, protože k tomu není povolení, které je potřeba v souladu s právními předpisy o médiích,“ píše se v tiskové zprávě orgánu.Komise uvedla, že RT DE je vysílací kanál, který potřebuje povolení, jak to vyžaduje paragraf č. 52 státní smlouvy o činnosti poskytovatelů služeb v mediální sféře.Kromě satelitního vysílání požádal regulátor také zastavení vysílání na webu, přes mobilní aplikace nebo chytrou TV aplikaci RT News. Německá strana se přitom domnívá, že televizní stanice nemůže apelovat na další povolení platná v EU.Společnost RT DE Productions se proti rozhodnutí odvolá u soudu. Uvedla to zástupkyně šéfredaktora RT Anna Bělkinová s tím, že kanál bude i nadále vysílat z Moskvy.K situaci se vyjádřila šéfredaktorka agentury Rusko dnes, Margarita Simoňjanová, která prohlásila, že vysílání bude pokračovat.Již dříve Rusko dnes plánovalo zahájit celodenní a celonoční vysílání v němčině. Zpravodajská studia kanálu RT DE, která se nacházejí v Moskvě a Berlíně, měla vysílat zprávy, talk show a dokumentární filmy. V den spuštění televize ale YouTube nový kanál zablokoval.V srpnu obdržela společnost RT DE oficiální zamítnutí žádosti o udělení vysílací licence od Lucemburska, které odkazovalo na „informace a analýzy německých úřadů“. V září YouTube trvale uzavřel dva kanály RT DE za údajné „porušení pravidel komunity“. RT DE byla přitom na čtvrtém místě z hlediska vlivu mezi německy hovořícími médii a podle údajů Tubular Labs předstihlaDeutsche Welle a další německá média.Později ruský velvyslanec v Berlíně Sergej Něčajev řekl, že Rusko „rozhodně“ odpoví na zastavení vysílání televizního kanálu RT DE v Německu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová a ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov již dříve uvedli, že Rusko může být nuceno na to reagovat. Jak sdělili agentuře RIA Novosti v tiskové službě mediálního managementu Berlín-Brandenburg (MABB), 17. prosince 2021 zahájil mediální regulátor soudní řízení proti RT DE Productions GmbH v souvislosti se spuštěním programu. Tobias Schmid, mluvčí německých mediálních regulátorů a vedoucí evropského mediálního dozoru, o této situaci „informoval Eutelsat“, sdělili v MABB.MZV RF oznámilo odvetná opatřeníRozhodnutí německého regulátora médií zakázat vysílání RT DE nutí Moskvu k odvetným opatřením proti akreditovaným německým médiím. Dnes o tom informovalo ruské ministerstvo zahraničí.Kromě toho rozhodnutí regulátoru na ministerstvu označili za „jednoznačný signál, že ruské obavy jsou demonstrativně ignorovány“.Stejně tak ruský resort zdůraznil, že rozhodnutí regulátoru bylo přijato i přesto, že média fungovala na základě licence k satelitnímu vysílání vydané Srbskem, a to plně v souladu s Evropskou úmluvou o přeshraničním televizním vysílání, jejíž smluvní stranou je i Německo.Zástupce stálého představitele Ruska při OBSE Maxim Bujakevič také dodal, že Moskva bude požadovat od představitele organizace pro svobodu médií jasnou reakci na rozhodnutí Berlína.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220118/nemecke-urady-mohou-byt-zapojeny-do-pronasledovani-rt-de-rekl-lavrov-17257827.html

německo

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, rt, cenzura, margarita simoňanová, evropská unie (eu), rusko