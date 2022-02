https://cz.sputniknews.com/20220202/zenisek-se-chlubil-ze-nesmi-do-ruska-nablil-jsi-toho-uz-dost-a-trpelivost-dosla-vzkazuji-mu-cesi-17449860.html

Ženíšek se chlubil, že nesmí do Ruska. Nablil jsi toho už dost a trpělivost došla, vzkazují mu Češi

Ženíšek se chlubil, že nesmí do Ruska. Nablil jsi toho už dost a trpělivost došla, vzkazují mu Češi

Na oficiálním facbookovém učtu strany TOP 09 se objevila reakce na návštěvu maďarského premiéra Viktora Orbána v Moskvě a na jeho setkání s ruským prezidentem... 02.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-02T21:46+0100

2022-02-02T21:46+0100

2022-02-02T21:46+0100

česko

top 09

marek ženíšek

maďarsko

viktor orbán

rusko

rusofobie

plyn

konfrontace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/959/58/9595857_0:119:1080:727_1920x0_80_0_0_d3a16caea8d58266c24e7f7a0dbfc844.jpg

Ve svém příspěvku TOP 09 poukazuje na to, že Orbán do Moskvy zavítal jako „první hlava státu Evropské unie od začátku rusko-ukrajinské krize“. Úvaha o zpochybnění rozhodnutí maďarského premiéra pokračuje v citovaném tweetu. Ženíšek tam píše, že jet do Moskvy v době napětí na rusko-ukrajinských hranicích je špatným signálem.Mnoho uživatelů ale v komentářích nesouhlasilo s takovým hodnocením, které politici Viktoru Orbánovi udělili. Poznamenali, že Orbán je vlastenec a udělal odvážný krok.„Orbánovi jde o svůj národ. A dělá to v téhle nelehké situaci, aby zajistil dostatečným způsobem energetickou krizi. Oproti nám jí má čtyřikrát levnější. Tam jezdí a obchodují s Ruskem více vyspělé západní státy,“ napsala jedna žena na Facebooku.„Tak se toho signálu drž a nestěžuj si. Až se začnou zdejší lidi ptát, proč mají v Maďarsku několikanásobně levnější plyn než u nás, můžeš jim to vysvětlit. A taky to, že k nám jde stejný plyn, ale západní oklikou a po cestě pětkrát zdražil a naučil se německy,“ dodal jiný komentátor.Jiní uživatelé poukazovali na to, že cesta konfrontace není nejlepším východiskem ze složité situace mezi Ruskem a Českem.„Co to je zas za ubohý příspěvek? Rusku nefandím, ale touha po diplomatickém stylu ‚nebudeme spolu mluvit‘ je taky určitý signál…“ poznamenala jedna komentující.„Je snad lepší místo dialogu posílat munici, která má zabíjet lidi? Sice žoldáky v uniformě, ale pořád lidi a možná i civilisty? To už jste v tom politickém světě opravdu tak mimo, že si opravdu vážně myslíte, že mír přivezou bomby, které pokud vůbec dorazí nevybuchlé, tak možná zabijí pár lidí, ale nebudou mít žádný významný vliv na případný konflikt?“ ptá se uživatel Tom Vocas.„Dostat se na seznam je signál inkompetence udržet se v pozici schopné diplomatického vyjednávání. Politika není jen o ideálech, ale také o schopnosti adaptace na realitu,“ uvedl uživatel jménem Marek Oczko.„To je jasný signál. Čeho? Ano, nesmíš to Ruska, protože jsi toho nablil už dost a trpělivost došla,“ hodnotil muž jménem Jan Licek.Rusko-maďarská spolupráceVčera maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó po setkání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem uvedl, že Maďarsko a Rusko přijaly společné plány spolupráce v oblasti energetiky, průmyslu, zdravotnictví, potravinářství a výzkumu vesmíru. Jednání mezi ministry zahraničí Maďarska a Ruska se konalo 1. února a trvalo přibližně hodinu a půl.

https://cz.sputniknews.com/20220202/media-ukrajina-zacala-od-madarska-kupovat-rusky-plyn-17437456.html

maďarsko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

top 09, marek ženíšek, maďarsko, viktor orbán, rusko, rusofobie, plyn, konfrontace