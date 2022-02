https://cz.sputniknews.com/20220202/znate-tyhle-triky-profesionalni-kuchari-radi-jak-upect-dokonale-krupave-brambory-17440287.html

Znáte tyhle triky? Profesionální kuchaři radí, jak upéct dokonale křupavé brambory

Brambory jsou zřejmě jednoznačně nejoblíbenější přílohou, kromě jiného i proto, že jsou základní potravinou jak pro dospělé, tak i pro děti, a to nejen k... 02.02.2022, Sputnik Česká republika

zdraví

brambory

jídlo

recept

trik

Zdá se, že s přípravou chutných brambor si poradí každý, zejména pokud jde o vařené či zapékané brambory, nebývá problémem ani bramborová kaše.Jestliže se však rozhodneme upéct brambory v troubě tak, aby byly opečené naprosto rovnoměrně a k tomu skvěle křupavé, už to není tak jednoduché. Pokud to někdo dělá běžně a nemá s tím problém, je to mistr svého oboru. Pro ostatní jsme připravili několik prostých rad, jak pečené brambory zdokonalit.Nejdůležitější je první krok.Nejdříve je třeba brambory oškrábat. Pak je nakrájíme na plátky o tloušťce půl centimetru, na měsíčky či na větší kostičky. Nakrájené kousky brambor by měly být spíše větší, aby se nerozvařily. Dáme je do osolené vody a vaříme asi osm minut. Tím zkrátíme dobu pečení.Než se brambory uvaří, připravíme si oblíbené koření nebo bylinky. Může to být estragon, bazalka, tymián, kořenící přípravek na americké brambory, grilovací koření. Zkrátka zvolíme to, co máme rádi. Připravíme si větší mísu, aby se do ní vešly všechny brambory, nalijeme do ní několik lžic oleje a nasypeme zvolené koření. Brambory budeme ve směsi dochucovat.Jakmile se brambory uvaří do poloměkka, slijeme vodu a ochladíme je studenou vodou. Pozor! Brambory nesmíme nechat po uvaření namočené ve vodě. Prostě je ochladíme proudem studené vody. Poté je necháme okapat a mírně osušíme papírovou utěrkou. Dále je smícháme s olejem a kořením. Posledním krokem bude správné pečení.Předehřejeme troubu na 200 °C a plech vyložíme pečicím papírem. Brambory rovnoměrně rozložíme na plechu tak, aby se nepřekrývaly, a dáme je péct. Brambory budou hotové přibližně za patnáct až dvacet minut. Jakmile budou hotové, budou krásně zlatavé a stejnoměrně opečené.Pečené brambory můžeme použít jako přílohu k vepřové panence se smetanovou, hořčičnou nebo žampionovou omáčkou.Přejeme vám dobrou chuť!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2022

