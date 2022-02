https://cz.sputniknews.com/20220203/astronomove-informovali-o-zacatku-nove-magneticke-boure-17455955.html

Astronomové informovali o začátku nové magnetické bouře

Astronomové informovali o začátku nové magnetické bouře

Na Zemi začala magnetická bouře slabého stupně G1, uvádí se na webu Laboratoře rentgenové astronomie Slunce Fyzikálního ústavu Ruské akademie věd. 03.02.2022, Sputnik Česká republika

Příčinou bouře byla dlouhá sluneční erupce střední síly třídy M, ke které došlo 30. ledna. Bouře trvala více než čtyři hodiny a byla doprovázena výronem koronální hmoty směrem k Zemi.V laboratoři sdělili, že v lednu 2022 došlo k největšímu počtu geomagnetických událostí za několik let. Odborníci sledují zvýšené aktivity na Slunci, na kotouči naší hvězdy je hned několik velkých oblastí se slunečními skvrnami. Slunce je přitom v raném stadiu slunečního cyklu a špička sluneční aktivnosti se očekává až v polovině roku 2023.Celkem má klasifikace magnetických bouří pět stupňů od G1 do G5. Má se za to, že slabá bouře může způsobit nepatrné poruchy v energetických sítích a také ovlivnit cesty migrace ptactva a zvířat. Silnější bouře způsobují poruchy krátkovlnných komunikačních zařízení a navigačních systémů a také výpadky elektřiny v průmyslových sítích.Zvýšená sluneční aktivnost může rovněž rozšířit oblast sledování polární záře.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

