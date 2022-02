https://cz.sputniknews.com/20220203/banderovci-drzi-nasi-vlajku-cesi-reaguji-na-jasot-ceskeho-mzv-nad-akci-ukrajinskeho-parlamentu--17456464.html

„Banderovci drží naši vlajku!“ Češi reagují na jásot českého MZV nad akcí ukrajinského parlamentu

Poslanci ukrajinského parlamentu včera jako poděkování zemím, které podporují Ukrajinu v boji proti tzv. ruské agresi, představili během zasedání jejich... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

„Česká vlajka mezi vlajkami spojenců v ukrajinském parlamentu. Tamní poslanci tak poděkovali zemím, které podporují Ukrajinu v boji proti ruské agresi. Česká republika stojí za Ukrajinou!“ uvedlo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.Ne všichni však vládní rozhodnutí o podpoře Ukrajině podporují. Pod příspěvkem ministerstva se tak objevila řada komentářů, ve kterých lidí vyjadřovali svůj odpor vůči postoji, jaký zaujalo Česko v dosavadním diplomatickém konfliktu mezi Západem a Ruskem.„Banderovci drží naší vlajku!!! Hnus,“ reagoval Martin Zajic.„Kdyby se raději ten jejich parlament staral o svoje lidi a předešel občanské válce. Jsou tam úplně k hovnu,“ poznamenal Martin Kučera.„My, čeští občané, stojíme za svobodným a křesťanským Ruskem, a nikdy nedovolíme pokálet odkaz našich dědů neofašisty z Kyjeva, Lipavským a bankovní úřednicí Černochovou. My jsme na to i přísahali!“ prohlásil uživatel Miroslav Hájek.Zmiňme, že Česká republika patří mezi členské země NATO, které poskytly Ukrajině vojenskou pomoc. V minulém týdnu například došlo ke schválení současnou vládou daru dělostřelecké munice. V úterý dorazil do Česka vrchní velitel ukrajinských sil Valerij Zalužnyj, který jednal s náčelníkem Generálního štábu ČR Alešem Opatou a dvěma náměstky ministryně obrany Jany Černochové (ODS) o prohloubení spolupráce obou armád, společných výcvikových aktivitách a posilování vojenských schopností. Po jednání tak došlo k podepsání smlouvy mezi Českem a Ukrajinou.Napětí kolem UkrajinyKyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Rusko minulý týden obdrželo písemnou odpověď a vzápětí ministerstvo zahraničí uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější, a sice nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

