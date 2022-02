https://cz.sputniknews.com/20220203/beloruske-ministerstvo-obrany-si-predvolalo-vojenskeho-atase-ukrajiny-kvuli-pripadum-naruseni-17458676.html

Běloruské ministerstvo obrany si předvolalo vojenského atašé Ukrajiny kvůli případům narušení hranic

Běloruské ministerstvo obrany si předvolalo vojenského atašé Ukrajiny kvůli případům narušení hranic

Ministerstvo obrany Běloruska oznámilo, že kvůli zvýšenému počtu případů narušování hranice si předvolalo ukrajinského vojenského atašé. 03.02.2022, Sputnik Česká republika

Již dříve běloruské ministerstvo zahraničních věcí vyjádřilo svůj protest velvyslanci Ukrajiny kvůli vypuštění dronu na běloruské území. Podle údajů ministerstva tento stroj 24. ledna nelegálně překročil hranici, poté byl přinucen přistát specialisty z ozbrojených sil. Analýza údajů palubní aparatury ukázala, že UAV byl vypuštěn z území Ukrajiny za účelem „provedení nezákonné výzvědné činnosti nad vojenským polygonem Brestskij“.Vysvětluje se, že jde o třetí narušení hranice od listopadu 2021.Vojenskému atašé bylo také sděleno, že Kyjev by měl vést řízení o tomto incidentu a poté informovat Minsk o výsledcích řízení.Nyní se v Bělorusku koná prověrka sil svazového státu. V první fázi, do 9. února, se plánuje přemístění a vytvoření seskupení vojsk, ve druhé, od 10. do 20. února, se bude konat společné cvičení Svazová odhodlanost 2022. Ruská a běloruská armáda nacvičí úkoly v oblasti potlačování vnější agrese a boje proti terorismu, zejména blokování kanálů pro dodávky zbraní a střeliva, a také likvidace nelegálních ozbrojených uskupení i sabotážních a výzvědných skupin. Během těchto manévrů bude využit polygon Brestskij.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

