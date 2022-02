Bramborové tajemství: kdo může jíst brambory každý den a jak je připravit co nejlépe, radí odborníci

https://cz.sputniknews.com/20220203/bramborove-tajemstvi-kdo-muze-jist-brambory-kazdy-den-a-jak-je-pripravit-co-nejlepe-radi-odbornici-17453791.html

Brambory jsou podceňovaným produktem, neboť ne všichni víme, že jsou nejen nejjednodušší zeleninou pro přípravu různých pokrmů, ale také velmi užitečným... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

Výživová poradkyně Alena Judinová pro portál FoodOboz upozornila na všechny prospěšné vlastnosti brambor, vysvětlila, jak je správně připravovat a kolikrát týdně je můžeme jíst, a také, kdo by se jich měl raději vzdát.Užitečné vlastnosti brambor:Kolikrát týdně můžeme jíst brambory a kdy je to nejlepší?Pokrmy z brambor je nejlépe jíst v první polovině dne – například k obědu. Jíst brambory k večeři není ta nejlepší varianta, protože jsou dost kalorické.Stojí za zmínku, že tento produkt není dobré jíst každý den, nejlépe 2-3krát týdně, za předpokladu, že je správně připraven.Jak připravit brambory, aby byly zdravé?„Aby byly brambory opravdu užitečné, musí být správně připraveny. Například je můžeme upéct ve slupce nebo vyrobit ‚lodičky‘. Můžeme je také zapékat v marinádě (1-2 lžíce rostlinného oleje na 1 kg brambor) - pečeme 40 minut při 180 C,“ vysvětlila Alena.Jak tento produkt nepřipravovat?Brambory není dobré smažit, dusit na oleji, smažit na tuku, jíst bramborovou kaši s majonézou – to vše je „cholesterolová bomba“.Kdo by neměl jíst brambory?„Nehledě na všechny užitečné vlastnosti tohoto produktu bychom neměli zapomínat, že obsahuje hodně škrobu. Neměli by ho proto jíst lidé s diabetes mellitus, ale ani lidé s inzulínovou rezistencí. Ovšem ani s takovými diagnózami není nutné se brambor zcela zříkat, ale je třeba je konzumovat v omezeném množství – jednu nebo dvě malé brambůrky – 120 g,“ poradila odbornice na výživu.Jakými potravinami můžeme nahradit brambory?Dají se nahradit komplexními sacharidy, jako jsou jakékoliv celozrnné obiloviny - rýže, pohanka, bulgur, ovesná kaše, laskavec, quinoa (merlík chilský), těstoviny, luštěniny.Za zmínku stojí, že existuje také škrobová zelenina, kořenová: řepa, mrkev, tuřín, petržel, celer, pastinák. Tyto druhy však mají hodně vlákniny, což je odlišuje od brambor, v nichž je vlákniny mnohem méně.Co se stane s organismem, když zcela přestaneme jíst brambory?„Nijak to globálně neovlivní stav organismu jako celku. Ale nezapomeňte, že strava musí být zcela vyvážená a pestrá,“ shrnula odbornice na výživu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

