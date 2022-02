https://cz.sputniknews.com/20220203/cesta-ven-z-energeticke-krize-vlada-vycleni-desitky-miliard-na-osazeni-strech-solarnimi-panely-17459901.html

Cesta ven z energetické krize? Vláda vyčlení desítky miliard na osazení střech solárními panely

Cesta ven z energetické krize? Vláda vyčlení desítky miliard na osazení střech solárními panely

Solární panely na střeše každého rodinného a bytového domu a firemních budov. Takovou budoucnost rýsuje vláda Petra Fialy, která podle informace serveru... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

Premiér Petr Fiala již dříve prohlásil, že plyn by měl být jenom přechodným zdrojem. Perspektivu vidí v pokračování prosazování jádra jako čistého zdroje energie v kombinaci s rozvíjením obnovitelných zdrojů. Pokud jde o obnovitelné zdroje, jde podle něj mj. „o fotovoltaiku na střechách veřejných budov a soukromých domů“. A na základě nové informace serveru Lidovky.cz se jeho přání postupně začínají zrealizovat.Zdůrazňuje přitom, že trend směřuje od velkých parků pokrývajících zemědělskou půdu k husté síti samovýrobců napojených na centrální rozvodný systém.Kilowatt-peak je jednotka, která udává, jak velký výkon je fotovoltaický panel schopen poskytnout při „ideálních“ podmínkách. Zvýšením počtu solárních panelů na střechách se Česká republika přiblíží k plnění klimatických cílů, k nimž se zavázala v mezinárodních dohodách.Mluvčí polostátního gigantu ČEZ Roman Gazdík prozradil, že množství využívaných fotovoltaických panelů stále roste. Firmy i domácnosti skrze ně hledají cesty, jak ušetřit za energie. Velký zájem o instalaci panelů hlásí i další firmy.Víc malých „elektráren“Posun výroby směrem k domácnostem představuje úplnou změnu dosavadní logiky, kdy všechno zásobování stálo na centrálním zdroji. S tím, jak jich vznikne mnoho po celé zemi, se musí upravit také přenosová soustava, tarify a zákony.Novela energetického zákonaPrávní rámec pro další solární boom má zajistit novela energetického zákona, která také musí reflektovat posun do nového století a zelenějších pořádků. Podle Martina Sedláka, programového ředitele Svazu moderní energetiky, novelu mohla schválit už vláda Andreje Babiše (ANO), ale prý na to nenašla odvahu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

