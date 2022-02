https://cz.sputniknews.com/20220203/clenstvi-v-nato-je-prioritou-pekarova-adamova-potvrdila-plneni-ceskych-zavazku-17451390.html

„Členství v NATO je prioritou.“ Pekarová Adamová potvrdila plnění českých závazků

„Členství v NATO je prioritou.“ Pekarová Adamová potvrdila plnění českých závazků

Předsedové obou komor českého parlamentu se během třídenní návštěvy Bruselu shodli na tom, že „aktivní členství v NATO“ je pro Českou republiku prioritou... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle mluvčího předsedkyně Poslanecké sněmovny Martina Churavého jednání v NATO potvrdila, že Česko je pevnou součástí a podporovatelem aliance, v rámci které je zároveň vnímáno pozitivně, a to i díky působení českých vojáků v jejích misích.Pekarová Adamová po jednáních uvedl, že členství ČR v NATO „nemá alternativu“. Zároveň dodala, že „jeho význam se jasně ukazuje tváří v tvář aktuální ruské hrozbě“. Připomenula, že se česká vláda zavázala k dvěma procentům HDP na obranu.Předseda Senátu Miloš Vystrčil zase varoval přes ambicemi Ruska.Markéta Pekarová Adamová o schůzce s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem informovala také na Twitteru. „NATO je zárukou naší bezpečnosti. Jiná alternativa pro nás neexistuje a dění na ukrajinských hranicích naplno ukazuje důležitost členství,“ napsala na sociální síti a dodala, že Stoltenbergovi potvrdila, že česká vláda má v plánu co nejdřív splnit své závazky.¨Reakce uživatelůNa tento příspěvek Pekarové Adamové reagují také uživatelé, kterým předsedkyně Poslanecké sněmovny leží v žaludku.„Expertka na vše vypustila další blábol,“ píše uživatel s přezdívkou Ahmed NAKADÍ.Alexandra Neldel zase vládě předpovídá rychlý konec, protože podle ní „vaše vláda už dohrává jenom divadlo, ale vy to víte“.„Hrdinka ze strany, co by se samotná nedostala ani do PS,“ naráží na výsledky voleb uživatel se jménem DeratizaceDebility.Cesta Pekarové Adamové a VystrčilaV pondělí šéfové obou komor českého parlamentu zahájili třídenní návštěvu Bruselu. Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Markéta Pekarová Adamová již zveřejnila fotografie ze služební cesty, především s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.Šéfka dolní komory doprovodila snímek i slovy, která potvrzují její odhodlanost být přívržencem EU.Na úvod politička podotkla, že Evropská unie je základem prosperity a bezpečnosti České republiky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

