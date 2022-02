Hana Lipovská: Vláda diletantů navrhuje nereálný rozpočet

https://cz.sputniknews.com/20220203/hana-lipovska-vlada-diletantu-navrhuje-nerealny-rozpocet-17462846.html

V dokumentu jde především o snížení horentního rozpočtového schodku o 80 miliard korun snížením výdajů, ale bez zvýšení daní. Jedním slovem jako ve slavné pohádce Charlese Pierrota – dorazit na dvůr „ne pěšky a ne na koni ani na voze“. To znamená, že úkol je to nemožný. K neschovávání hlavy do písku a zvýšení daní vyzývá na webu Aktuálně David Klimeš. Jinak zemi předpovídá katastrofu. Je země skutečně na pokraji katastrofy? Svůj názor na návrh rozpočtu nové vlády Sputniku sdělila mladá ekonomika a politička Hana Lipovská:Součástí myšlení našich českých hospodářů – ať už sedláků, nebo politiků, byla po většinu dějin šetrnost. Koneckonců první český ministr financí Alois Rašín je známý heslem „pracovat a šetřit!“ Jedním z nejvýznamnějších, i když dnes už polozapomenutých, státníků první republiky byl Antonín Švehla, klasický český statkář a sedlák. Tento přístup si naši politici a občané zachovali i během komunistického režimu, a právě důraz na úspory, snaha žít „jen jak peřina stačí“, jak říkávali naši předkové, pomáhal naší zemi projít i těmi největším krizemi. Myšlenka, že z krizí se dá prodlužit, je nesmyslná, nemorální, a hlavně z hlediska makroekonomie naprosto špatná. Mýlí se pan Klimeš, když tvrdí, že cestou ke stabilizaci rozpočtu je zvyšování daní, nikoli prosté škrtání. Deficit státního rozpočtu vzniká, pokud jsou výdaje vyšší než příjmy. Stabilizovat rozpočet proto můžeme buď snižováním výdajů, nebo zvyšováním příjmů. Jenže tyto dva způsoby rozhodně nejsou rovnocenné.Pokud zvýšíme příjmy, tedy zvýšíme-li daně, pak tvrdíme, že stát ví lépe než my, občané, jak zacházet s penězi, které jsme vydělali. Předáváme tak více a více moci paternalistickému státu a z občanů děláme jen neschopné, nesvéprávné děti. Naopak snižování výdajů umožní eliminovat v ekonomice veškerou neproduktivní činnost. Všechno to, co dělá stát namísto soukromého sektoru, i všechno to, čím stát lidem ve skutečnosti škodí. Mýlí se ovšem také pan ministr Stanjura a pan premiér Fiala, pokud myslí, že stačí snížit schodek státního rozpočtu na 280 miliard a problém bude vyřešen. Nebude. Jediný přijatelný deficit je nula korun. Jakékoli záporné číslo znamená, že roste státní dluh, rostou náklady na obsluhu dluhu a současná vláda tak projídá chleba upečený pro příští generace.Když jste kandidovala za Volný blok do parlamentu, navrhovala jste alternativní rozpočet. Pak jste řekla, že koalice si z něj může vzít vše, co je užitečné pro stabilizaci veřejných financí. Stalo se to?Bohužel nestalo. Premiér Fiala se navíc rozhodl stěží pochopitelně navrhnout na post ministra financí elektrotechnika Zbyňka Stanjuru, který s ekonomií neměl nikdy nic společného. Naopak Jana Skopečka, který se na tuto funkci v ODS dlouhodobě připravoval, a který patřil ke spolupracovníkům prezidenta Václava Klause, premiér odsunul na relativně mnohem méně významný post řadového místopředsedy Poslanecké sněmovny. Vznikla tak vláda, ve které sedí čtyři učitelé, několik právníků, zemědělec, doktor, muzikolog – a také bakalář v oboru teritoriálních studií, což je kvalifikace, pro kterou patrně ani profesní označení čeština nemá. K ekonomii má nejblíže snad ministr zemědělství Nekula coby inženýr ze zemědělské univerzity, bankéř Síkela na ministerstvu průmyslu a obchodu a ministryně obrany Jana Černochová, která má za sebou kariéru úřednice na bankovní přepážce.Podobně neutěšený je pohled na tým premiérových poradců. V něm sedí ekonomka Helena Horská, bezpochyby výrazná osobnost české makroekonomie, která ovšem proslula tím, že na jaře 2020 vyzývala vládu k mohutným investicím a zavádění zelených daní a uklidňovala, že se není nutno obávat vysoké inflace. Připomínám, že na svou vládní roli se politici připravovali v opozici osm let (s výjimkou KDU-ČSL, která s Andrejem Babišem čtyři roky seděla ve vládě), takže měli dost času ekonomický tým sestavit. Neudělali to.Vláda Petra Fialy zdědila rekordní státní dluh. Na konci roku 2020 byl 2,05 bilionu korun. Na každého Čecha tak hypoteticky připadá dluh zhruba 234 038 Kč. Máte nápad, co s tím?V tuto chvíli existuje relativně jednoduchá, jakkoli bolestná cesta: prudce snížit výdaje státního rozpočtu a hospodařit s přebytkem, kterým budeme obrovský státní dluh splácet. Dluh totiž není nějaké abstraktní číslo, je to částka, za kterou každý jeden z nás, každý občan České republiky bez ohledu na vzdělání, věk, zaměstnání, bohatý i chudý, v důchodě i na mateřské dovolené, ručíme. Týká se nás všech. Trvám na tom, co jsme s Janou Bobošíkovou nastínily v návrhu alternativního rozpočtu: je nutné plošně snížit výdaje, ovšem tak, aby se to nedotklo ohrožených lidí – důchodců, nemocných či jinak bezbranných občanů. Připomínám, že jsme navrhovali masivní rušení ministerstev a státních úřadů, vláda Petra Fialy místo toho čtyři ministerské posty pro celkem tři ministry zřídila. Druhým krokem je to, co navrhuje už řadu let prezident Zeman – zrušení veškerých daňových výjimek s výjimkou slevy na poplatníka. Daňové výjimky jsou nespravedlivé, neefektivní a samozřejmě také stěžují výběr daně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

