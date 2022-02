https://cz.sputniknews.com/20220203/hluboky-vystrih-a-cervena-rtenka-sexy-bagarova-po-rozchodu-s-machem-doslova-rozkvetla-17455739.html

Hluboký výstřih a červená rtěnka. Sexy Bagárová po rozchodu s Machem doslova rozkvetla

Hluboký výstřih a červená rtěnka. Sexy Bagárová po rozchodu s Machem doslova rozkvetla

Zpěvačka Monika Bagárová opět podráždila své fanoušky. A nepotřebovala se k tomu ani odhalit… Dostala je totiž svou krásou a svůdným pohledem. Podívejte se na... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

Bagárová je krásná i bez make-upu. O tom žádná. Když se ale „hodí do gala“ kvůli focení, je ještě více okouzlující. Důkazem jsou i nejnovější snímky, na kterých se zahalila do černé a její rty ozdobila rudá rtěnka.A lichotky na sebe nenechaly dlouho čekat. Mnozí jen žasli nad tím, jak může být tak krásná. Podotýkali totiž, že je opravdu kočka.V komentářích se pak objevovala slova jako „wow“, „bomba“, „topovka“ či „pecka“.Dle uživatelů je tak maminka malé Ruminky zkrátka dokonalá, nádherná a neuvěřitelně sexy.Vypadá to tedy, že smutné období v osobním životě má Monika již za sebou a dokáže se opět radovat. Po rozchodu s otcem svém dcera totiž doslova rozkvetla.Monika BagárováMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantickém filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Pokud jde o její soukromí,donedávna byljejím partnerem česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer Machmud „Mach“ Muradov. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu. Loni před Vánoci Bagárová ale informovala o tom, že s Machem již pár netvoří. Po třech letech jejich vztah skončil rozchodem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

