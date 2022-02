Hrad obvinil BIS, že při zaslání tajné zprávy k Vrběticím porušila české zákony

https://cz.sputniknews.com/20220203/hrad-obvinil-bis-ze-pri-zaslani-tajne-zpravy-k-vrbeticim-porusila-ceske-zakony-17455070.html

Ve svém dnešním sdělení Kancelář prezidenta republiky okomentovala okolnosti a způsob zaslání utajovaného spisu D56/2021-OST týkajícího se případu Vrbětice Bezpečnostní informační službou. Podle oficiálního stanoviska Hradu zaslání spisu proběhlo v hrubém nepořádku, navíc nebylo zajištěno, aby prezident Miloš Zeman měl možnost se obeznámit s obsahem daného dokumentu co nejdříve.Na obálce doručeného spisu nebyla uvedená žádná poznámka, která by upozorňovala na spěšnost obsahu, kromě toho BIS žádným způsobem neinformovala Tajnou spisovnu KPR o tom, že se jedná o dokument, který má být co nejdříve předán prezidentovi republiky. V konečném důsledku prezident Miloš Zeman obdržel tento spis až 13. dubna 2021 jako běžnou utajovanou poštu, tvrdí Hrad.Administrativní pochybení BISKancelář prezidenta také poznamenala, že spolu s dokumenty ve spisu, které byly označené stupněm Důvěrné, byla připojena příloha ve stupni Tajné, což je podle zástupců Hradu v rozporu s legislativou.Dále Hrad podotýká, že zástupce Bezpečnostní informační služby reagovali na upozornění ze strany KPR v souvislosti s porušováním legislativy při označení spisu až po důrazném upozornění ze strany Pražského hradu. Ve své reakci BIS přiznala, že z jejich strany došlo k administrativnímu pochybení a že poslední strana neměla být označována jako Tajné.Závěry HraduV závěru svého sdělení Kancelář prezidenta republiky konstatuje, že BIS svým jednáním vystavila KPR podezření, že její pracovníci neoprávněně nakládali s utajovanými informacemi, a navíc úmyslně zdrželi předání spisu českému prezidentovi. Navíc zpochybnění ze strany BIS vůči KPR ohledně nakládání s utajovanými dokumenty bylo podpořeno vybranými českými médii, která podle zástupců KPR neoprávněně dostávají rychlý přístup k informacím určeným prezidentovi republiky.KPR trvá na tom, že zaslání písemnosti ze strany BIS proběhlo v hrubém nepořádku a v rozporu s českou legislativou, o čemž svědčí výše uvedené skutečnosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

