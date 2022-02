https://cz.sputniknews.com/20220203/ikony-tvori-ikony-rihanna-ukazala-tehotenske-brisko-pred-zrcadlem-vkoupelne-lide-sili-radosti-17457033.html

„Ikony tvoří ikony.“ Rihanna ukázala těhotenské bříško před zrcadlem v koupelně. Lidé šílí radostí

„Ikony tvoří ikony.“ Rihanna ukázala těhotenské bříško před zrcadlem v koupelně. Lidé šílí radostí

Celosvětově známá zpěvačka a herečka Rihanna se před pár dny podělila o krásnou novinku, a sice, že čeká miminko. Vypadá to, že za tento požehnaný stav je... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-03T13:46+0100

2022-02-03T13:46+0100

2022-02-03T13:46+0100

celebrity

rihanna

těhotenství

fotografie

mateřství

instagram

zpěvačka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/756/52/7565276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04b65f9a53db05e0997cf60d5ce4ed71.jpg

Oblíbená zpěvačka se brzy stane maminkou. Tento krásný čas si dle všeho užívá a svou radost sdílí s fanoušky. Naposledy se jim totiž zvěčnila v koupelně a zaznamenala, jak aktuálně vypadá. Bříško už jí totiž krásně roste. Na posledním snímku je zachycená v koupelně, jak si u zrcadla zdvihá dres a předvádí svůj těhotenský pupík v plné parádě.Připomeňme, že Rihanna ve 33 letech čeká prvního potomka, a to s rapperem A$AP Rockym. Těhotenství se jí dařilo před veřejností poměrnědlouho tajit. Když sev posledních měsících objevovala na veřejnosti nebo na akcích, zásadně sahala pooutfitech, které její stav krásně zakryly.Jak už to tak ale bývá, mnozí začali spekulovat o tom, že by mohla být těhotná, už v prosinci. Tehdy se totiž objevila na ceremoniálu v rodném Barbadosu v upnutých šatech, v nichž bříško vykukovalo. Nyní se tyto zvěsti potvrdily. I tak se ale Rihanna snaží střežit si své soukromí.Nicméně, za zmínku stojí také hromada gratulací, které Rihanna pod snímkem s těhotenským bříškem dostala. Lidé psali, že mají opravdovou radost.Mnozí si nemohli nevšimnout, že jí tento stav neskutečně sluší: „Pro Boha! To je tak krásné! Bůh žehnej!“„Ikony tvoří ikony,“ zaznělo dokonce.RihannaRihanna je barbadosko-americká zpěvačka a herečka, která je ve své tvorbě ovlivněna styly R&B, reggae, dancehall a dance. Je držitelkou devíti cen Grammy. Celkem nahrála čtrnáct „number-one“ hitů, ve svých 23 letech tak byla nejmladší umělkyní, která toho dosáhla. Je také jednou z nejsledovanějších zpěvaček na YouTube. Do roku 2012 celosvětově prodala na 25 milionů kusů alb, a také 60 milionů digitálních kopií singlů, což z ní činí nejúspěšnější umělkyni v digitálním prodeji.Založila vlastní značku Fenty Beauty, která jako první představila make-up v odstínech pro ženy všech typů pleti.Rihanna zažila krušné chvíle s nyní již expřítelem Chrisem Brownem. V únoru, v předvečer předávání Cen Grammy pro rok 2009 náhle zrušila své vystoupení na těchto prestižních cenách. Důvodem bylo napadení Brownem, který byl pak odsouzen k hodinám prospěšných prací. Její comeback začal vystoupením na cenách American Music Awards v roce 2009, kde vystoupila s písněmi z nového alba Rated R.Mezi její hitovky patří písně jako Umbrella, Diamonds, Only Girl či Where Have You Been.Rakim Mayers, spíše známý jako A$AP Rocky, je americký rapper. Mezi lety 2011 a 2012 se stýkal s australskou rapperkou Iggy Azaleaou. V srpnu 2012 vystupoval v show Late Night with Jimmy Fallon, kde předvedl svůj debutový singl Goldie, který se umístil na 55. příčce amerického žebříčku Hot R&B/Hip-Hop Songs. V říjnu pak vydal svůj velmi úspěšný druhý singl Fuckin' Problems.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220203/hluboky-vystrih-a-cervena-rtenka-sexy-bagarova-po-rozchodu-s-machem-doslova-rozkvetla-17455739.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rihanna, těhotenství, fotografie, mateřství, instagram, zpěvačka