Krok k uznání třetího pohlaví? V Norsku se chystají uznat genderově neutrální zájmeno

Jazyková rada Norska dává jasně najevo, že již v letošním roce může být oficiálně uznáno genderově neutrální zájmeno, které se již aktivně používá vůči... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

svět

lgbt

gender

norsko

jazyk

Česká média s odkazem na norské zdroje dnes informovala o tom, že norština by se letos mohla oficiálně obohatit o jedno genderově neutrální slovo, které se však již poměrně aktivně používá vůči lidem, kteří se identifikují jako nebinární osoby. Podle člena Jazykové rady Norska, Daniela Imse, se zájmeno „hen“ také používá v mediální, a dokonce i akademické, oblasti a odborníci v lingvistické sféře již nějakou dobu zvažovali zařazení daného rodově neutrálního slova do norských slovníkůJak podotýká člen Norské jazykové rady, genderově neutrální zájmeno může být přidáno do slovníků na jaře, anebo na podzim. Pokud k tomu skutečně dojde, zájmeno „hen“ se oficiálně stane alternativou mužskému „han“ a ženskému „hun“.Proces zráníPlány jazykové rady Norska vítají LGBT aktivisté a zvlášť nebinární osoby. Podle názoru předsedkyně Asociace transgender lidí Elizabeth Lindvikové se jedná o proces zrání společnosti, díky němuž lidé mohou určovat své legální pohlaví.Ve své řadě norský aktivista a nebinární osoba Carl-Oscar Vik tvrdí, že debata, která se odehrává kolem možnosti zařazení rodově neutrálního zájmena „hen“ do slovníků, přispívá ke zvýšení povědomí o nebinárních lidech. Dotyčný také doufá, že uznání genderově neutrálních zájmen se může stát dalším krokem na cestě k oficiálnímu uznání třetího pohlaví.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

