Lékaři uvedli potravinu na prevenci vzniku infarktu

Lékaři uvedli potravinu na prevenci vzniku infarktu

Unikátní aminokyseliny obsažené v tvarohu snižují riziko vývoje onemocnění oběhové soustavy a vzniku infarktu. V pořadu televize Rossija 1 o tom promluvil... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

Jednou z aminokyselin obsažených v tvarohu je methionin. Díky němu lépe probíhá regenerace stěn cév. Methionin také reguluje tukovou výměnu, sdělili experti.Odborníci připomněli, že konzumace tvarohu pomůže shodit přebytečnou váhu. Jde o to, že mléčný tuk obsahuje kyselinu pentadecylovou.Podle jeho slov je nejzdravější tvaroh s tučností 5-18 %.Na rozdíl od odtučněného obsahuje tučný tvaroh 12krát víc vitamínu A, upřesnil Agapkin.V odtučněném produktu naprosto chybí vitamín D. Přitom v tučném dosahuje je jeho množství 6 % denní normy, dodal lékař.Přitom je třeba pravidelně kontrolovat stav oběhové soustavy a radit se s lékaři o jídelníčku.Kardioložka Viktoria Starosvětskaja promluvila 16. listopadu o potravinách potřebných na posílení oběhové soustavy. Podle odbornice jsou to ryby, avokádo, ořechy a listová zelenina. Zkrátka všechno, co obsahuje tuky, přičemž ve velkém množství.13. listopadu dospěli vědci z Univerzity Západní Austrálie po zkouškách k závěru, že čaj snižuje arteriální tlak. Odborníci uvedli, že čaj má velký vliv na stabilizaci systolického a diastolického tlaku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

