„Lidé, kteří to tvrdí, vědí, že lžou.“ Čaputová zvažuje právní kroky kvůli výrokům o vlivu USA

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovoru pro středeční relaci Braňo Závodský Živě rádia Expres uvedla, že považuje tvrzení politiků o americkém vlivu... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

V relaci mluvila Čaputová zejména o aktuální situaci spojené s bezpečnostní krizí ve vztazích mezi zeměmi NATO a Ruskem, ke které dochází na pozadí stupňujícího napětí na hranicích Ukrajiny. Prezidentka vyjádřila nespokojenost se vznesenými požadavky RF, protože podle ní vyvolávají obavy o bezpečnost Slovenska.„Požadavky ruského politického vedení vůči členským státům aliance jdou daleko za hranice Ukrajiny a mohou potenciálně ohrožovat i naši suverenitu. Rusko by podle nich mělo právo veta nad tím, zda nám alianční spojenci mohou přijít pomoci v případě našeho ohrožení. Jednali bychom sami proti sobě, pokud bychom dnes kterékoli třetí zemi dávali právo vetovat závazek, na kterém je vystavěna bezpečnost Slovenské republiky. Toto je právo, se kterým nemůžeme hazardovat a nemůžeme si ho nechat vzít,“ uvedla slovenská prezidentka.Čaputová je kvůli tomto postoji často kritizována opozičními politiky, kteří ji vyčítají, že je ve svém rozhodování ovlivněna zájmy Spojených států, nikoli vlastní zemí. Podobná obvinění prezidentka důrazně popřela.Paní Čaputová, šíříte nepravdyJak vyplývá z reakcí uživatelů Facebooku na tento rozhovor, jedna část lidí bezvýhradně podporuje současnou slovenskou orientaci na spojenectví s USA v otázkách bezpečnosti. Druzí jsou ovšem touto pozicí upřímně pobouřeni.„Jdete proti vlastnímu národu... ignorujete vůli lidu... Ráda používáte slovo odpovědná. Pokud byste byla opravdu odpovědná posunete obrannou smlouvu Ústavnímu soudu SR. Jinak jsou to jen prázdné řeči,“ tvrdí Gaba Zacharová.„Dobrý den, chci se zeptat, proč blokujete lidi? Proč nemohou komentovat a vyjadřovat svůj názor k tomu, co politici, nebo i vy, paní prezidentko, napíší, nebo udělají? Není to náhodou tak, že vy jste zde pro lidi, jste zaměstnancem státu a pracujete pro občany? Podle vás je vhodné nechávat si na své stránce jen přitakávače a ten, kdo vám neleze do zadku, ať drží hubu? Co to je? Toto je nejhorší, co jsem kdy politikovi napsala, protože jsem pobouřena, že co to tady my vlastně máme za systém? Asi začnu věřit, že je zde totalita, ne-li fašismus,“ uvedla Ivana Vojtášová.„Opakuje naučené, je nervózní... 100 tis. ruských vojáků a jen 5 tis. vojáků NATO v Pobaltí... avšak zapomněla dodat to podstatné, že Rusko je na svém území a může si dělat vojenská cvičení, kolik chce... Také pokud má problém s naformulováním dotazu pro Ústavní soud ke smlouvě s USA, tak se jí přece nabízelí ať už soudce Drgonec, nebo soudce Harabin... rádi jí pomohou... A jinak je zajímavé, že i USA strana už má bleskově interpretační doložku ... zázraky se dějí ... já se ptám: proč je třeba tak rychle podepsat tuto smlouvu, proč čas na připomínky o Vánocích, proč ignorovány všechny připomínky a také možnost dotazu na Ústavní soud, následně vymyšlená interpretační doložka, kterou za pár dní má i USA strana....tady něco smrdí,“ podezřívá Peter Petinko.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

