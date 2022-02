https://cz.sputniknews.com/20220203/ne-vse-co-rekne-monika-nebo-pan-vanek-je-ok-lide-zkritizovali-marese-za-jeho-outfity-17459186.html

„Ne vše, co řekne Monika nebo pan Vaněk, je OK." Lidé zkritizovali Mareše za jeho outfity

„Ne vše, co řekne Monika nebo pan Vaněk, je OK.“ Lidé zkritizovali Mareše za jeho outfity

03.02.2022

Leošova manželka Monika je v ČR mnohými považována za módní ikonu, která má velmi vytříbený vkus a libuje si v drahých značkách. Není tedy divu, že se tato její záliba nějakým způsobem promítla i v oblékání jejího manžela. Mareš totiž nyní zveřejnil photoshoot složený z několika outfitů a mnozí spekulují, že se na jejich výběru mohla podílet právě Monika.Nicméně, jeho módní kreace se setkaly s různorodými názory. Někteří jej obdivovali, jak moc mu to sluší a psali, že při výběru rozhodně nešáhl vedle.A podobně to viděli i další: „Sluší vám všechno to oblečení, plus váš věk.“O tom, že moderátor „stárne do krásy“ se objevilo hned několik komentářů: „Zrajete jak víno, Leoši.“Podle mnohých je to ale „fešák jako vždy“.Bohužel jeho profil zaplavila také vlna negativních reakcí a tentokrát jich nebylo zrovna málo. Leoš se zřejmě netrefil do vkusu docela dost lidem…Další podotýkali, že „ten první model je jak vězeňský mundúr“. Jiní poukazovali na to, že jde o módu jako z doby jejich prarodičů a rodičů.Jiní dodávali: „Takový hadry máme na chatě po dědovi.“Dle uživatelů je to zkrátka „strašné“, i když není žádným tajemstvím, že se tato móda zase vrací.Holt – sto lidí, sto chutí.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám. V roce 2018 se vzali a 14. října 2021 manželé oznámili, že čekají na přelomu února a března první společné dítě. Leoš má již dva syny, Jakuba a Matěje, z předchozího manželství s Monikou Poslušnou.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

