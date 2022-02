https://cz.sputniknews.com/20220203/niceho-nebojite-a-jdete-do-toho-po-hlave-odvazna-koukalova-se-svlekla-jen-par-mesicu-po-porodu-17443780.html

„Ničeho nebojíte a jdete do toho po hlavě.“ Odvážná Koukalová se svlékla jen pár měsíců po porodu

Bývalá sportovkyně Gabriela Koukalová je sice novopečenou maminkou, ale ani to jí nebrání v tom, aby se odhalila. Na sociálních sítích se totiž objevil snímek... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

Mateřství Gábině opravdu sluší. Je to znát i na fotografiích, o které se pravidelně dělí na svém Instagramu. Tentokrát se ale trochu odvázala a ukázala víc, než jen fotky s dcerkou. Šla totiž s kůží na trh!Z nové fotografie se mnohým zatajil dech. V komentářích se tak okamžitě objevily názory, že je Koukalová opravdu krásná.I další neváhali a naznačovali, že je hot a že jí to opravdu sluší.Jiní obdivovali to, že se nebojí svléknout ani pár měsíců po porodu.I další si přáli, aby taková zůstala pořád: „Nenechejte se spoutat.“Mezi uživateli se dokonce našli i fotografové, kteří doufali, že se jim někdy podaří také takové umělecké dílo.Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v letech 2016-2021 byla provdaná za hráče badmintonu Petra Koukala. V září 2020 ale potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné době je Gábina šťastná s novým partnerem. Loni na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka. V září 2021 se jim narodila dcera Izabela Gabriela.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

