https://cz.sputniknews.com/20220203/novy-jihokorejsky-serial-se-dostal-do-svetove-spicky-netflix-kritik-odhalil-tajemstvi-uspechu-17453197.html

Nový jihokorejský seriál se dostal do světové špičky Netflix. Kritik odhalil tajemství úspěchu

Nový jihokorejský seriál se dostal do světové špičky Netflix. Kritik odhalil tajemství úspěchu

Úspěch nového jihokorejského seriálu Všichni jsme mrtví se vysvětluje popularitou Hry na oliheň, míní pozorovatel listu Izvestija, filmový kritik Segej Syčev. 03.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-03T11:04+0100

2022-02-03T11:04+0100

2022-02-03T11:04+0100

svět

netflix

film

seriál

apokalypsa

jižní korea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/17453295_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_1d81776f5aef84dc81d71588172981a6.jpg

Expert připomněl obrovský úspěch filmu Vlak do Pusanu, který přední světová filmová média ocenila jako nejlepší v žánru zombie apokalypsy.Filmový kritik dodal, že nový seriál má dobré místo v žebříčku, ale ne nejvyšší, což souvisí s velkým úvěrem důvěry díky úspěchu Hry na oliheň.Diváci touží po takových filmech, poutavých, ironických a aktuálních.2. února byla zveřejněna zpráva, že Všichni jsme mrtví vede ve světovém řebříčku servisu Netflix. Seriál je příběh skupiny žáků, jež se dostali do léčky ve škole kvůli zombiím. Byli nuceni se stmelit, aby přežili. Show se zakládá na webovém komiksu Now At Our School.V říjnu jsme se dozvěděli, že se seriál Hra na oliheň stal nejpopulárnějším v dějinách Netflix. Jihokorejský seriál s dostal do čela žebříčku Netflix v 90 zemích a do seznamu 18 nejžádanějších show v USA.Syčev má za to, že úspěch seriálu je celkem zákonitý, protože jihokorejské filmy jsou stále populárnější, a Netflix je udělal svým strategickým cílem.

jižní korea

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

netflix, film, seriál, apokalypsa, jižní korea