Opozice je v šoku, hrozí odvoláním: Matovič posílá Slováky nakupovat do zahraničí kvůli inflaci

„Podle našich propočtů to, co státní kasa ztratí kvůli nákupům Slováků v zahraničí, je výrazně menší než to, co by státní kasa ztratila snížením DPH. Máme naštěstí svobodný přechod přes hranice, pokud někdo uzná za vhodné, že mu stojí za to ušetřit nějaká eura při nákupu v zahraničí, tak je svobodný takhle konat. Z pohledu ochrany veřejných financí je zodpovědnější držet současnou sazbu DPH, než teď podléhat nějaké panice. Následně by tu sazbu už nikdo nezvýšil,“ vymezil své stanovisko slovenský ministr financí a šéf hnutí OĽaNO Igor Matovič.