Opozice našla klacek na vládu. Fialu a spol. čekají kruhy pod očima

Předtím 23 hodin, teď 35 hodin. Opozice už ví, jak na vládu. Utahá ji nekonečnými diskuzemi v Poslanecké sněmovně. A pětikoalici lepšolidí tečou nervy. 03.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-03T19:28+0100

2022-02-03T19:28+0100

2022-02-03T19:28+0100

Teď poslanci mohou do pyžamka. Po pětatřiceti hodinách to dali. Co? Ve stavu legislativní nouze, ano čtete správě, Poslanecká sněmovna schválila novelu pandemického zákona.My se však nebudeme věnovat velmi spornému pandemickému zákonu v jeho nové podobě, ačkoli vyvolává velkou společenskou nevoli. Celá záležitost odhaluje jinou věc. Politickou. Zdá se totiž, že opozice našla způsob, jak znepříjemnit život vládní pětikoalici lepšolidí.Úmorné projednávání pandemického zákona nebylo první. Už před pár týdny političtí odpůrci Fialovy vlády ze sněmovních lavic způsobili koaličním poslancům kruhy pod očima. Pamatujete?Tehdy šlo o projednávání důvěry Fialovy vlády. Členové Poslanecké sněmovny o důvěře diskutovali rekordně dlouho, více než 23 hodin. Zoufalý premiér Petr Fiala vykřikl, že už ho ta situace s**e. Nervy tekly i jiným členům pětikoalice.Tak třeba šéf lidovců Marián Jurečka na sociální síti Twitter napsal, že ho důvěra opozičních poslanců nezajímá. „Fakt jsme nepřišli žádat poslance hnutí ANO a SPD o důvěru‼️ Nechceme důvěru od těch, co tady vládli s komunisty, o jejich důvěru se neucházíme."Lidovecký pan ministr se přepočítal. Opozice je v Poslanecké sněmovně v oslabení. Ale projednávání sporných zákonů nedá vládě jen tak. Kdykoliv si usmyslí, může zahájit zdržovací taktiku a Fiala z toho bude šílet.Anebo bude muset vyjít opozici vstříc a přinejmenším s ní komunikovat. Především v otázkách, které jsou citlivé pro celou společnost a vláda je chce na sílu prosadit.Pokud si totiž FialaФиала a jeho hoši a dívky mysleli, že stačí vyhrát volby a má republiku v hrsti, tak opačná strana sněmovní barikády ho už podruhé přesvědčila o opaku. Vyvstává otázka: až Poslanecká sněmovna bude projednávat rozpočet, padne nový rekord? Stane se ze Sněmovny herberk s hlasovacími tlačítky?O nové taktice opozice Sputnik hovořil s politologem Tomášem Doležalem.„Jde o legitimní zbraň jakékoli parlamentní opozice v situaci, kdy se vládní koalice snaží prosadit zákon, resp. rozhodnutí, které je v příkrém rozporu se zájmy této politické opozice, potažmo se zájmy jejích voličů – a současně se tím tato opozice snaží demonstrovat, že za tyto voličské a občanské zájmy skutečně tvrdě a efektivně bojuje, s využitím všech dosažitelných prostředků, které má po ruce.Navíc v případě odporu hnutí SPD proti novele pandemického zákona, jde nesporně i o záležitost s širším přesahem, jelikož jde o materiál, kterým se vláda pohybuje na hranici ústavy, nebo i za ní, protože se jedná o závažné a nedostatečně odůvodněné omezení základních občanských práv a svobod, navíc protlačované ve zrychleném řízení tzv. stavu legislativní nouze, pro který zjevně neexistují zákonné důvody," říká politolog.Znamená to, že opozice našla způsob, jak znepříjemnit život vládní pětikoalici?„Nikoli snad že by jej přímo a doslova našla, ale učí se jej využívat co nejefektivněji. Souvisí to i s postupující parlamentní zkušeností opozičních subjektů, které jsou v politice, oproti tradičním stranám, jako jsou zejména ODS nebo KDU-ČSL, přece jen o dost kratší dobu.S postupující znalostí a zkušeností opozice s jednacím řádem Poslanecké sněmovny a s parlamentními zvyklostmi apod. A je faktem, že příslušná česká legislativa umožňuje parlamentní opozici v Poslanecké sněmovně poměrně široký repertoár nástrojů, jak vládní většině takzvaně zatápět," míní pan Doležal.Může tímto způsobem opozice přinutit vládu, která má pohodlnou většinu ve Sněmovně, ke kompromisu nebo přinejmenším k diskuzi o antispolečenských záměrech vlády?„Určitým způsobem a do určité míry ano. V případě novely pandemického zákona se opozici, tedy konkrétně SPD, již podařilo silně aktivizovat i občanskou veřejnost, nejen vlastní voliče, a dostat tak vládní koalici pod docela silný tlak.A nezapomeňme, že díky velké absenci koaličních poslanců, a to nejen kvůli izolacím a karanténám, se opozici před dvěma týdny podařilo ve Sněmovně vyhrát důležité hlasování o stavebním zákonu. A i některá procedurální hlasování okolo novely pandemického zákona dopadla jen velmi těsně. Pětikoaliční vláda to nebude mít jednoduché," říká politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

