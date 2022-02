Ostuda Čaputové? Jméno skutečného autora protiruského projevu prezidentky způsobilo skandál v SR

„Takže prezidentce píše projevy a noty Progresivní Slovensko. Dosud jsme mysleli, že to je práce americké ambasády… Ale v podstatě to je to to samé… Teď je už úplně jasné, proč tak horlivě obhajuje dohodu o zřízení amerických základen na Slovensku,“ domnívá se opoziční politik.