Pentagon obvinil Rusko z přípravy „vpádu“ na Ukrajinu

Nicméně, Kirby na briefingu nepředložil žádné důkazy o existenci takového plánu ze strany Ruska, a rovněž nezveřejnil, jakým způsobem byly tyto informace získány.To však z jeho strany nebylo vše. „Domníváme se, že Rusko by mohlo vydat velmi názorné propagandistické video, které by zachycovalo mrtvoly a herce, hrající roli truchlících lidí, zničené budovy, a také vojenskou techniku, kterou disponuje Ukrajina nebo Západ,“ dodal.Na tuto informaci přicházející z USA vzápětí reagoval mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.Připomeňme, že Kyjev a západní státy poslední dobou vyjádřují znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Mimo jiné ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro budování kontingentů NATO v pohraničních oblastech a že taková obvinění jsou směšná a nebezpečná.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Dodejme také, že situace na kontaktní linii na Donbasu vzbuzuje vážné obavy Ruska. Moskva totiž již několik měsíců eviduje, jak na místo Kyjev stahuje těžké zbraně a síly. Moskva přitom nevylučuje, že ukrajinské úřady spřádají plány na rázné řešení konfliktu na jihovýchodě se souhlasem západních zemí, které nadále zásobují Kyjev zbraněmi a posílají na místo své vojenské instruktory.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

