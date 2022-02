Polsko se rozhodlo prosazovat trvalou přítomnost amerických vojsk na svém území

https://cz.sputniknews.com/20220203/polsko-se-rozhodlo-prosazovat-trvalou-pritomnost-americkych-vojsk-na-svem-uzemi-17460098.html

Polský ministr zahraničí Zbigniew Rau bude prosazovat, aby američtí vojáci vyslaní do země zůstali na jejím území trvale s rotací, řekl náměstek polského... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

Przydacz již dříve vyjádřil naději, že další američtí vojáci dorazí do Polska během několika týdnů.„Polští diplomaté samozřejmě počítají s rozšiřováním přítomnosti spojenců formou neustálé rotace. Současná bezpečnostní situace znamená, že nutnost posílení je stále naléhavější, nutnost posílení této politiku zadržování,“ řekl náměstek polského ministra zahraničí agentuře Reuters.Mluvčí Pentagonu John Kirby na středečním brífinku uvedl, že USA brzy pošlou další vojáky do Rumunska, Polska a Německa. Zdůraznil, že síly jsou vyslány do regionu „ne navždy“, „je to reakce na současnou situaci, oni (vyslaní vojáci) nebudou bojovat na Ukrajině“. Podle jeho slov je síla nutná k tomu, aby „poskytla podporu“ spojencům v regionu.Konkrétně do Polska bude vysláno 1,7 tisíce amerických vojáků.Plány připisované Rusku na eskalaci situace kolem Ukrajiny jsou v Moskvě kategoricky odmítány a v Moskvě opakovaně prohlašují, že nikoho neohrožují a všechna podobná prohlášení jsou využívána jako záminka pro umístění další vojenské techniky NATO poblíž ruských hranic. Podle prohlášení Moskvy přesouvá Rusko svá vojska na vlastním území a podle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho to nemusí znepokojovat. Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné důvody pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Podle jeho slov Rusko nevylučuje, že Západem vyvolaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl přikrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Informační hysterie USA a NATO ohledně Ukrajiny je podle tiskového tajemníka prezidenta Ruské federace Dmitrije Peskova bohatě orámována lžemi a fejky. V Ruské federaci uvedli, že Spojené státy a Západ hystericky rozvíjejí téma ohrožení a eskalace na Ukrajině.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

