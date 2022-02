Polský premiér navštíví ve čtvrtek Prahu, je možné podepsání dohody o dolu Turów

https://cz.sputniknews.com/20220203/polsky-premier-navstivi-ve-ctvrtek-prahu-je-mozne-podepsani-dohody-o-dolu-turow-17453532.html

Polský premiér Mateusz Morawiecki vykoná ve čtvrtek návštěvu v Praze za účelem jednání s českým kolegou Petrem Fialou. Podle neoficiálních informací ČTK je... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

Morawiecki se má s Fialou sejít dopoledne v Kramářově vile, ve 13:00 je ohlášena tisková konference na úřadu vlády.Důl Turów zásobuje uhlím elektrárny, která je v Polsku důležitým producentem elektrické energie. Lidé v českém pohraničí však několik let bojují proti jeho rozšíření, jsou také znepokojeni hlukem, prachem a bojí se ztráty zdrojů pitné vody.Spory Česka a Polska ohledně hnědouhelného dolu trvají již déle. Předloni polská strana povolila rozšíření těžby navzdory nesouhlasu České republiky. Česko se proto obrátilo na Soudní dvůr Evropské unie, který v květnu loňského roku nařídil Polsku práce pozastavit. Polsko to ale odmítlo.V úterý jednala Hubáčková se svoji polskou kolegyní Annou Moskwovou. Česká ministryně však podrobnější informace o diskuzi nesdělila. Moskwová však uvedla, že pokud se strany domluví na podmínkách smlouvy, která určuje kompenzace škod pro českou stranu, Česko stáhne žalobu, kterou poslalo k Soudnímu dvoru EU.Koncem února Česko u soudu EU zažalovalo Polsko a obvinilo ho z toho, že kvůli rozšíření hnědouhelného lomu se v pohraničních oblastech České republiky prudce snížila hladina podzemních vod. 21. května soud EU vyhověl žádosti ČR a Polsko zavázal, aby neodkladně zastavilo těžbu v dolu Turów v Bogatyni (Dolnoslezské vojvodství), dokud nebude tato otázka v podstatě vyřešena. Polsko odmítlo toto soudní rozhodnutí plnit a prohlásilo, že je nepřípustným zasahováním do zajištění bezpečnosti země.Evropský soud v Lucembursku se 20. září usnesl, že Polsko musí platit Evropské unii 500 tisíc eur za každý den porušení rozhodnutí soudu EU o zastavení těžby uhlí v dolu Turów. S hnědouhelným lomem Turów je spojeno 4 až 7 procent výroby elektrické energie v Polsku. Zavření dolu by znamenalo propuštění pěti tisíc zaměstnanců a způsobilo by polské ekonomice škody v částce 13,5 miliardy zlotých (téměř 73 miliard Kč).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

