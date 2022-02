https://cz.sputniknews.com/20220203/respekt-zatajil-klicovou-cast-rozhovoru-s-rakusanem-oblibenec-bakalovych-medii-pta-se-bobosikova-17454149.html

Respekt zatajil klíčovou část rozhovoru s Rakušanem. „Oblíbenec Bakalových médií?“ ptá se Bobošíková

Respekt zatajil klíčovou část rozhovoru s Rakušanem. „Oblíbenec Bakalových médií?“ ptá se Bobošíková

Mohl to být skvělý výkon žurnalistiky, ale nebyl. Novináři týdeníku Respekt vytáhli z ministra vnitra a šéfa STANu Víta Rakušana nečekané přiznání. Jenže, jak... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

česko

respekt

jana bobošíková

česká republika

vít rakušan

„Víte, kdo patří v současné době k největším oblíbencům Bakalových médií?“ zeptala se Bobošíková ve svém pořadu a záhy si sama odpověděla, „je to vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan, předseda STAN, druhé nejsilnější vládní strany“.Novinářka upozorňuje na odstavec rozhovoru, ve kterém Rakušan vysvětluje potíže, které hnutí po volbách doprovázejí. Rakušan popisuje organizační těžkosti, které nastaly poté, co se šestičlenný poslanecký klub rozrostl na 33 poslance a přiznává horší komunikaci a špatný mediální obraz.Rakušan, který dříve Farského označoval za svého přítele i vzor, tudíž přiznal, že Farský svou cestu nejen tajil, ale dostalo se mu i podpory uvnitř klubu.Rozhovor byl totiž příští ráno „aktualizován“ a kontroverzní výrok – „který před veřejností tajil a my mu to schvalovali“ – zmizel. Jenže webový archív Wayback Machine si vše pamatuje a „necenzurovaná“ verze je nadále dostupná.Moderátorka se zamyslela i nad příčinami, které k „aktualizaci“ vedly: „Volal do redakce Respektu opět Petr Gazdík, který má s tímto postupem evidentně své zkušenosti, nebo se ozval sám ministr vnitra?“Dříve šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Kubík zveřejnil informaci, že mu telefonoval místopředseda vládního STAN, ministr školství Petr Gazdík, který chtěl ovlivnit zpravodajství serveru. Ministrovi se nelíbilo, že Seznam Zprávy přinesly informaci, že jeden z dárců STAN, je trestně stíhaný, stejně jako jeho firma.Bobošíková ale vyčítala Kubíkovi, že o kontroverzním telefonátu informoval až po 12 dnech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

