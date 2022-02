https://cz.sputniknews.com/20220203/ritime-se-do-neskutecneho-problemu-konecna-vyzvala-ceskou-vladu-k-reseni-cen-energie-17463152.html

„Řítíme se do neskutečného problému.“ Konečná vyzvala českou vládu k řešení cen energie

„Řítíme se do neskutečného problému." Konečná vyzvala českou vládu k řešení cen energie

Europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná se v komentáři pro CNN Prima NEWS vyjádřila ke včerejšímu rozhodnutí Evropské komise o dočasném zařazení jádra a... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

Konečná, která vystupovala v Evropském parlamentu pro jádro, řekla, že celý leden šlo o velmi složité vyjednávání. I když by si přála lepší výsledky, je ráda, že byly zrušeny alespoň střední cíle pro nahrazení zemního plynu nízkoemisními plyny.Konečná věří, že v Evropské unii začnou vládnout lidé, kteří se nebudou opírat jen o ekologické aktivisty, protože se Česko podle ní v budoucnu rozhodně neobejde bez jaderných bloků.„Klíčové pro nás je realizovat nové jaderné bloky. Bez toho se v budoucnu Česko neobejde. Pojďme se po promarněných deseti letech o tom konečně zase bavit,“ dodala Konečná.Politička rovněž poznamenala, že unijní taxonomie jádra a plynu nedává šance na to, aby se snížily ceny energie. Česká vláda přitom také nepodniká v tomto směru žádné kroky, což je třeba podle Konečné rychle napravit.„My se tady řítíme do neskutečného problému pro občany ČR a pro české firmy. Tady se může zavřít půlka průmyslu, protože prostě nebudou mít na to, aby vůbec nějaké energie nakupovali. To je všechno to, co se neřeší, a do toho navíc přichází taxonomie a Green deal. A to teda hodně štěstí ve chvíli, kdy nikdo nevezme rozum do hrsti,“ uzavřela celou věc šéfka KSČM.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

