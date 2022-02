Souhlasíte s přejezdem tohoto konvoje? Pražská kavárna šílí kvůli otázce o amerických jednotkách

https://cz.sputniknews.com/20220203/souhlasite-s-prejezdem-tohoto-konvoje-prazska-kavarna-sili-kvuli-otazce-o-americkych-jednotkach-17464424.html

Včerejší odkaz na zprávu o přesunu amerických jednotek přes území České republiky z Německa na Slovensko server doplnil následující otázkou: Souhlasíte s přejezdem tohoto konvoje?Průzkumu se zúčastnilo několik desítek uživatelů, kteří svůj názor sdíleli v komentářích.Mnozí byli uraženi samotnou skutečností, že se tato otázka objevila. Považovali to za politický tah bývalého premiéra Andreje Babiše, který je zakladatelem společnosti Agrofert, která vlastní mediální holding MAFRA, jemuž patří i server iDNES.cz.„Proč se ptáte? Pro majitele, aby věděl, co si má nechat napsat na soc. sítě?“ položil zpětnou otázku spisovatel Jiří Padevět.„To je bizár. Příště by se mohli zeptat: Souhlasíte, aby mělo Česko armádu?“ byl pobouřen novinář Respektu Marek Švehla.„Souhlasíte, že iDNEScz jsou nezávislé noviny?“ ptal se jeden z komentujících.Našli se ale i takoví, kteří vyjádřili plnou podporu NATO.„Proč bychom neměli souhlasit s průjezdem konvoje spojence? Co to je za otázku? Nesouhlasím pouze s průjezdem provokatérů Nočních vlků,“ reagoval jeden muž.„Souhlasím s naším členstvím v NATO. To s sebou nese výhody i povinnosti. Umožnit průjezd konvoje je jedna z těchto povinností. Tedy samozřejmě souhlasím. Věřím, že NATO naopak nedovolí samovolný průjezd ruských obrněných kolon našim územím,“ dodal další.V komentářích se našlo i mnoho těch, kteří byli důrazně proti americkému konvoji.„USA začínají obsazovat Evropu a dělají z nás svoji kolonii,“ poznamenávali například.„Kdyby tohle udělali Rusové, to by bylo křiku a keců o okupantech, ale USA si nás může natřít na chleba,“ poukázal na dvojí metr jiný uživatel.„Je to cílená provokace moci. Já bych ten konvoj na D1 bojkotoval,“ prohlásil další komentátor.Americký konvoj projede Českem: Kdy a jak naruší provoz?Daný konvoj projede Českem proto, že se v druhé polovině února uskuteční plánované cvičení Saber Strike. Američané budou na Slovensko cestovat z Německa.Návrat jednotek se předpokládá o měsíc později, tedy ve druhé polovině března 2022.Kvůli co možná nejmenšímu narušení běžného silničního provozu jsou přesuny konvoje plánovány na večerní a brzké ranní hodiny. Doprovázet je bude vojenská i státní policie.Během přesunů budou dodržována veškerá platná opatření, akci schválila hlavní hygienička ministerstva obrany.Cvičení Saber Strike je součástí mezinárodního cvičení Defender Europe 2022, které bylo schváleno vládou v listopadu 2021 v rámci plánu vojenských cvičení na letošní rok. Armáda České republiky se Saber Striku účastní pravidelně od roku 2018.

