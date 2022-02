https://cz.sputniknews.com/20220203/stanjura-se-rozhodl-pro-audit-kvuli-obrim-vydajum-schillerove-na-medialni-prezentaci-17465661.html

Stanjura se rozhodl pro audit kvůli obřím výdajům Schillerové na mediální prezentaci

Stanjura se rozhodl pro audit kvůli obřím výdajům Schillerové na mediální prezentaci

Nedávná kauza bývalé ministryně financí Aleny Schillerové, týkající se nákladů na mediální servis, nadzvedla ze židle spoustu lidí. Její následovník v čele... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-03T21:57+0100

2022-02-03T21:57+0100

2022-02-03T21:57+0100

česko

audit

ministerstvo financí

alena schillerová

ministr

kontrola

kauza

finance

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/16430907_0:0:1417:798_1920x0_80_0_0_830c614b8e4759d1552e0251bf0a75a8.jpg

Připomeňme, že nedávno média zjistila, že prezentace exministryně financí daňové poplatníky stála bezmála dva miliony korun. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO sice tvrdila, že na tom není nic zvláštního, ale ne všichni s ní souhlasí. Schillerová v době svého působení v čele ministerstva financí tvrdila, že si svůj účet na Instagramu spravovala sama, ale nakonec se zjistilo, že na její propagaci ministerstvo financí ze svého rozpočtu vyčlenilo 1 930 769 Kč. Částka šla na platy fotografa a kameramana, kteří Schillerové příspěvky vytvářeli od konce září 2020 do konce listopadu 2021. Platy obou osob tak podle novinářů činily 75 tisíc měsíčně. S odvody na zaměstnance dosáhly celkové náklady ministerstva na jejich působení 2,5 milionu.Uvádí se, že fotografie pořizoval David Šedivý a videa natáčel Jakub Konečný. Šedivého Schillerová zaměstnala loni v lednu, kameraman na ministerstvo přišel o čtyři měsíce dříve. Oba zde působili do konce loňského listopadu.Nový ministr Zbyněk Stanjura se rozhodl zjistit, jak to ve skutečnosti bylo. Proto prověří, jestli šlo o hospodárně vynaložené peníze.Zmiňuje se přitom, že pokyn k auditu Stanjura vydal již minulé úterý a trvat by měl několik týdnů. Celou prověrku a její průběh bude mít přitom Stanjura přímo na očích.Nejnovější informace uvádí, že audit provede odbor interního auditu, který spadá přímo pod ministra a který již přes dva a půl roku vede František Beckert, působící na resortu financí už desátý rok.Pokud by audit zjistil možné neúčelné nakládání s veřejnými penězi, pak musí neprodleně upozornit ministra. Ten by pak měl nastavit pravidla, aby se podobné prohřešky v budoucnu neopakovaly. Pokud by ale došlo k pochybení, pak je diskutabilní, zda by bylo možné vymáhat škodu. Zákon o finanční kontrole, který upravuje veškeré úkony spojené s interním auditem, takovou možnost totiž nepředpokládá. V případě, že by na takovou situaci skutečno došlo, musel by resort financí stanovit škodní komisi, která by se tím zabývala. I tak ale zůstává nejisté, jestli by měla ve své pravomoci vymáhat škodu i po bývalé ministryni.Spolupráce s hnutím ANOZa zmínku v této kauze stojí i to, že se začátek spolupráce Šedivého a Konečného s ministerstvem financí shoduje s dobou navázání jejich spolupráce s hnutím ANO. Právě na tuto spolupráci se dříve odvolávala Schillerová, která tvrdila, že za jejich práci na fotkách a videích osobní povahy platilo právě hnutí Andreje Babiše.Zajímavé ale je, že Schillerová se stala členkou hnutí až loni po volbách. Na druhou stranu předtím byla kandidátkou za hnutí ANO, proto náklady na její mediální obraz ze stranické kasy dávají smysl. Bývalému premiérovi a šéfovi ANO se to ale nelíbí a nesouhlasil s tím, aby to hnutí platilo. Z transparentního účtu ANO ale peníze Šedivému a Konečnému již vyplaceny byly, a to v období od dubna do prosince loňského roku. Šedivý dostal 180 tisíc korun, Konečný pak 217 500 korun. .Mimo to se uvádí, že dotyční snímky a videa, ať už jen pro Schillerovou nebo pro hnutí celkově, pořizovali v době předvolební kampaně ANO. Tedy se jako zaměstnanci státní správy podíleli na agitaci politického subjektu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220203/kolaboranti-co-nastvalo-okamuru-na-ceste-pekarove-a-vystrcila-do-bruselu-17463481.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

audit, ministerstvo financí, alena schillerová, ministr, kontrola, kauza, finance