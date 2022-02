https://cz.sputniknews.com/20220203/tri-roky-bojujete-a-nakonec-vas-podrazi-vlastni-vlada-lide-nadavaji-fialovi-kvuli-dohode-o-turowu-17461951.html

„Tři roky bojujete a nakonec vás podrazí vlastní vláda.“ Lidé nadávají Fialovi kvůli dohodě o Turówu

Připomeňme, že v dohodě, kterou polský premiér Mateusz Morawiecki a český předseda vlády Petr Fiala (ODS) dnes společně podepsali v Kramářově vile, se Polsko zavázalo k několika opatřením. Například k dostavbě podzemní stěny za účelem zabránění odtoku podzemních vod z ČR a k vybudování nadzemního valu pro ochranu před prachem a hlukem, řekl Fiala. Polsko má také podle dohody zlepšovat ovzduší v okolí dolu a monitorovat do konče těžby kvalitu ovzduší. Mimo to má být zřízen fond pro regionální financování projektů na ochranu životního prostředí.Česko má od Polska dostat 45 milionů eur za škody způsobené těžbou. Původně Praha požadovala 50 milionů eur, Polsko nabízelo 40 milionů.Reakce na sociální sítiNěkteří však nepovažují tuto dohodu za příliš šťastnou a svůj názor dávají najevo. Ozvala se například nevládní environmentální organizace Greenpeace, která podpis dohody o Turówu považuje za protiprávní. Myslí si, že dohoda neochrání české příhraničí a zásoby vody, a tak zahájila protest.Dohodu kritizují ale i další. Přidala se třeba expertní skupina Frank Bold, která představuje mezinárodní tým právníků v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově.Ti upozornili na jednu zásadní věc.Skupina přitom zdůraznila, že takové informace získaly polské úřady již v srpnu 2021.Na sociálních sítích se však objevily i různorodé reakce běžných lidí.I pod příspěvkem, který na Twitteru zveřejnil Fiala, se strhla mela. Lidé mu vzkazovali, že je zrádce a zbabělec.A nebyli sami: „Aspoň vidíme, čeho jste schopní. Stáhnout ocas a vypochodovat z boje. Vláda zbabělců. A ještě se pochválíte. V4 je pro vás koukám prioritou.“Spory Česka a Polska ohledně TurówuDůl Turów zásobuje uhlím elektrárny, která je v Polsku důležitým producentem elektrické energie. Lidé v českém pohraničí však několik let bojují proti jeho rozšíření, jsou také znepokojeni hlukem, prachem a bojí se ztráty zdrojů pitné vody.Koncem února Česko u soudu EU zažalovalo Polsko a obvinilo ho z toho, že kvůli rozšíření hnědouhelného lomu se v pohraničních oblastech České republiky prudce snížila hladina podzemních vod. 21. května soud EU vyhověl žádosti ČR a Polsko zavázal, aby neodkladně zastavilo těžbu v dolu Turów v Bogatyni (Dolnoslezské vojvodství), dokud nebude tato otázka v podstatě vyřešena. Polsko odmítlo toto soudní rozhodnutí plnit a prohlásilo, že je nepřípustným zasahováním do zajištění bezpečnosti země.Evropský soud v Lucembursku se 20. září usnesl, že Polsko musí platit Evropské unii 500 tisíc eur za každý den porušení rozhodnutí soudu EU o zastavení těžby uhlí v dolu Turów. S hnědouhelným lomem Turów je spojeno 4 až 7 procent výroby elektrické energie v Polsku. Zavření dolu by znamenalo propuštění pěti tisíc zaměstnanců a způsobilo by polské ekonomice škody v částce 13,5 miliardy zlotých (téměř 73 miliard Kč).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

