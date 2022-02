https://cz.sputniknews.com/20220203/tvoje-ex-lucie-vondrackova-v-obklopeni-muzu-predstavila-novou-pisen-17442337.html

„Tvoje Ex.“ Lucie Vondráčková v obklopení mužů představila novou píseň

„Tvoje Ex.“ Lucie Vondráčková v obklopení mužů představila novou píseň

Oblíbená česká zpěvačka Lucie Vondráčková představila na sociálních sítích svou píseň s názvem Tvoje Ex a podělila se i o videoklip ní. A vypadá to, že sklízí... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

Daná písnička pochází z jejího nejnovějšího alba Láskověty z roku 2021. A vypadá to, že u fanoušků slaví pořádný úspěch.Po jejím boku se ukázal rapper Raego (zleva), s nímž duet nazpívala, ale také další pánové, kteří se objevili v klipu – například herec Jaromír Nosek a herec Michal Slaný.A další z ní měli obdobný pocit: „Krásná parta super lidí!“Následně Lucie znovu poděkovala všem lidem za přízeň a podporu, a to ukázkou písně a klipu.Pod tímto příspěvkem pak uživatelé neskrývali své nadšení ze songu, a psali, že je to zkrátka „pecka“.I jiným utkvěla v hlavě: „Moc hezká písnička i klip.“Song se lidem líbí a dle mnohých se Lucii opravdu povedl.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umisťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Připomeňme, že roky 2018 a 2019 nebyly pro jednačtyřicetiletou zpěvačku snadné. Potýkala se s manželskou krizí a následně rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka, a v roce 2022 se jim narodí další potomek. Letos v září se navíc tajně vzali. Lucie má s Plekancem z manželství dva syny, Matyáše a Adama.Posledním partnerem Lucie byl moderátor Petr Vojnar. Nyní se však spekuluje o tom, že již netvoří pár.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

