Ľuboš Blaha: Väčšina Slovákov cíti, že Rusko je nám duchom bližšie ako Amerika

V USA už teraz podpisujú ministri Naď s Korčokom toľko diskutovanú obrannú dohodu medzi Slovenskom a USA. Páchajú vlastizradu, preto sa tak ponáhľajú – lebo sa... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. - slovenský politológ, filozof a neprehliadnuteľný politik. Po odchode časti poslancov zo SMER-u ho zvolili za podpredsedu strany. Pôsobí ako poslanec NRSR a veľmi často sa vyjadruje k aktuálnej politike. Pracuje ako vedecký pracovník na Ústave politických vied SAV. Názormi sa radí k politikom, ktorý odmieta vidieť na Rusku všetko čierne a ctí si zásluhu Červenej armády na našom dnešnom bytí.Pán podpredseda, vieme o Vás, že sa svojimi názormi radíte k Rusofilom. Napriek tomu Vám položím otázku z prieskumu agentúry Focus pre TV Markiza: „Kto podľa vás môže za narastajúce napätie na rusko-ukrajinskej hranici a v Pobaltí, Rusko alebo Spojené štáty a NATO?“ A dodávam otázku: Mohli by ste svoj názor zdôvodniť?Ľuboš Blaha: Stačí si zodpovedať jednoduchú otázku. Sú ruské vojská pri amerických hraniciach? Alebo sú americká vojská pri ruských hraniciach? Pokiaľ viem, ruská armáda je na ruskom území, kým americká armáda je na druhej strane sveta a ohrozuje bezpečnosť Ruskej federácie, ako aj celej Európy. Tým je povedané všetko. Rusi nepotrebujú vojnu pri svojich hraniciach, zatiaľ čo Amerike vyhovuje, pokiaľ sa na inom, európskom kontinente straší vojnou a rastie napätie.Strana SMER nekomentuje výsledky prieskumov, čo sa týka preferencií strán, no aj tak sa opýtam. Toto nie je o stranách, ale náladách obyvateľstva . Prekvapili Vás nasledujúce výsledky z prieskumu? (vina USA a NATO 44,1 % a vina Ruska 34,7 %, nevedelo 21,2 %)Ľudia na Slovensku nie sú hlúpi. Vyše 30 rokov sú obeťou tvrdej americkej propagandy a prvé roky to možno aj fungovalo. Verili, že liberálny kapitalizmus a americký model vyrieši všetky problémy. Výsledkom ale bola nerovnosť, chudoba, vojny a neistota. Náš národ utopili v kokakole, oberajú nás o slobodu, ako aj o dôstojnosť. Za daných okolností je logické, že dôvera v USA a NATO je mizivá, naopak, rastie pocit slovanskej vzájomnosti a ľudia už americkej propagande neveria.NATO a USA vinia za napätie najmä priaznivci strán Republika (90,3 %), SMER (78,6 %), Hlas (54,1 %), a naopak Rusko voliči strán SaS (65,6 %), OĽaNO (59,1 %) a PS (56,7 %). Čo vo Vás evokujú tieto konkrétnejšie čísla?Na Slovensku je zhruba 30 % ľudí, ktorí sú odtrhnutí od reality a všetko, čo si o svete myslia, preberajú z Markízy, Denníka N a ďalších liberálnych médií. Mnohí z týchto ľudí pracujú pre nadnárodné korporácie, dobre zarábajú, sú prepojení na USA a iné západné štáty. Byť Slovákom je pre nich len údaj v pase, srdce im bije pre Ameriku. Takýchto ľudí nepresvedčíte – volia pravicu a nenávidia Rusko. Nemajú v sebe kúsok racionality a majú doslova vymyté mozgy. Väčšina Slovákov však vidí, že Rusko je náš priateľ, kým Amerika vedie vojny a myslí iba na svoje záujmy.Myslíte si, že výsledky tohto prieskumu ovplyvňuje to, že Slováci ako Slovania nechcú politický, či ekonomický konflikt so Slovanmi a už vonkoncom nie vojenský, iba ak nezmieriteľný súboj, tak športový?Slováci majú veľmi silný zmysel pre Slovanstvo už od dôb Ľudovíta Štúra. Silný vzťah k Rusku posilnilo aj to, že nás Sovietsky zväz oslobodil od fašizmu a ruský národ si vytrpel najviac. Rusi umierali aj za našu slobodu, za náš mier. Ľudia majú k Rusku blízko, milujeme ruskú kultúru a v mnohom rozmýšľame podobne – sme Slovania, to sa nedá poprieť. Na rozdiel od našich susedov v Poľsku, na Ukrajine, či v Česku, nemáme s Ruskom žiadne otvorené spory a spoluprácu s Ruskom objektívne potrebujeme aj kvôli energetike a ekonomike. Nechceme konflikt s Ruskom, ani s nikým iným.Ako hodnotíte to, že z tejto súdržnosti Slovanov sa vymyká konanie politických špičiek našich susedov Poľska a Česka?Poliaci mali s Rusmi spory počas svojich dejín, v Česku bol protiruský postoj medzi elitami takisto prítomnejší – u nás to tak nie je. Jasné, aj my tu máme medzi politikmi amerických agentov, ktorí majú v náplni práce nenávidieť Rusko, ale taká tá hlúpa protiruská propaganda, akú cítime v Poľsku, by u nás pôsobila smiešne. Slováci majú Rusko radi a jediný sporný bod v našich dejinách je rok 1968, za ktorý sa prezident Putin ospravedlnil. Väčšina Slovákov cíti, že Rusko je nám duchom bližšie ako Amerika.Prečo je taký rozdiel názorov najmä v Česku, s ktorým sme boli skoro 70 rokov na jednej lodi a ktoré zaradili v Kremli za ďalší nepriateľský štát ako USA?Čím idete bližšie k bývalým hraniciam Sovietskeho zväzu, tým rastie proruský sentiment. Východné Slovensko je mimoriadne proruské, Bratislava nie. Česko je už viac na Západe a najmä pražské elity sa tvária, že sú produktom Ameriky. Je v tom aj historický kontext. V druhej svetovej vojne bolo slovenské územie kompletne oslobodené Červenou armádou, kým časť českého územia oslobodili Američania. A asi aj kultúrne platí, že ako národ sme slovanskejší a naša slovenská povaha viac pripomína srdečných a družných Rusov než odťažitých Nemcov či vychytralých a individualistických Západniarov.Naša vládna koalícia stojí momentálne svojou jastrabskou razantnosťou na prehratej strane prieskumu. V USA už teraz podpisujú ministri Naď s Korčokom toľko diskutovanú bezpečnostnú zmluvu medzi Slovenskom a USA. Nemohlo aj toto expresné vianočné nediskutovanie o zmluve, ako aj odignorovanie pripomienok generálneho prokurátora (napríklad tvrdí, že sa slovenská verzia zmluvy nezhoduje s anglickou) i niektorých ústavných právnikov ovplyvniť výsledky prieskumu?64 % Slovákov tu nechce amerických vojakov. 52 % Slovákov odmieta dohodu s USA. Čísla hovoria jasne – Slovensko nechce dohodu DCA. Ľudia to vnímajú ako novú okupáciu. Berú nám suverenitu, jurisdikciu a ženú nás do vojny. Hrozí aj rozmiestňovanie jadrových zbraní na našom území. Naše výhrady, ktoré sme sformulovali v SMER-e, potvrdzujú odborníci naprieč politickým spektrom, vrátane Generálnej prokuratúry. Čaputová, Naď a Korčok páchajú vlastizradu, preto sa tak ponáhľajú – lebo sa boja vlastného národa.Nálady medzi Slovákmi sú napäté. Vyostrujú sa roztržkami ohľadom očkovania, ďalej k politikom opačného razenia, ale i v ďalších oblastiach. Čo si myslíte, v čom to spočíva? Iba v zlej komunikácii vládneho zoskupenia, ako si to sami koaličníci priznávajú?Vláda je primitívna, amatérska a doslova hlúpa. Nevedia vládnuť, vedia len šíriť nenávisť. Nemajú vzdelanie ani skúsenosti. V čase, kedy mali Slovensko spájať, vniesli do spoločnosti rétoriku džihádu a občianskej vojny. Teraz sa im to vracia ako bumerang. Ľudia už majú plné zuby očkovacieho fašizmu, ekonomického diletantizmu aj nesvojprávnej zahraničnej politiky – chcú návrat to normálu. SMER robil chyby, ale tie dnes v porovnaní s Matovičom a Hegerom pôsobia ako zakopnutia Realu Madrid, kým dnešná vláda ja dedinské mužstvo z provinčnej ligy.Ak prezidentka Čaputová, ktorá na rozdiel od referendovej otázky o predčasných voľbách, expresne vládou schválenou zmluvou, poverila našich dvoch jastrabov - ministrov, aby išli do USA zmluvu podpísať a je predpoklad, že ju po ratifikácii v parlamente aj podpíše, začnete s petičnou akciou na referendum? Myslíte si, že sa prieskum odzrkadlí aj v jeho výsledkoch?Áno, okamžite po schválení dohody ideme do referenda. Pokiaľ ľudia v referende dohodu odmietnu, prestáva platiť. Je to jediná šanca, ale nebude to ľahké – musí dôjsť k urnám vyše 50 % ľudí. Verím, že Slováci sa zmobilizujú. Veď tu ide o národnú suverenitu a o mier.Čo ak by medzitým začali rinčať zbrane? Boli by podľa Vás rovnaké výsledky?Čím viac bude rásť napätie, tým väčšia bude účasť v referende. A tým väčšia bude pravdepodobnosť predčasných volieb. Ak sa po voľbách SMER dostane do vlády, budeme trvať na tom, aby americkí vojaci odišli z nášho územia a budeme hľadať spôsoby, ako to urobiť. Tá dohoda je napísaná tak nevýhodne pre Slovensko, že to nebude ľahké – príklad z kubánskeho Guantanáma potvrdzuje, že keď raz americké vojská prídu, je ťažké ich vyhnať. Preto je referendum také dôležité.Ruský minister zahraničných vecí Lavrov sa obrátil na naše ministerstvo zahraničných vecí s naliehavou žiadosťou o vysvetlenie: ako Slovensko mieni plniť svoj záväzok neposilňovať vlastnú bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných, ako sa uvádza v záverečných dokumentoch summitov OBSE v Istanbule v novembri 1999 a v Astane v decembri 2010. Ako chápete túto tému?Rusko nedôveruje Západu, čo je celkom logické. Od Napoleóna cez Hitlera až po Bidena sa Západ snaží zlikvidovať Rusko, a keď sa NATO vyhráža, že bude presúvať jadrové zbrane na východ od Nemecka a posilňuje americké vojská pri ruských hraniciach, dokonca uvažuje o členstve Ukrajiny v NATO, je to ohrozenie ruskej bezpečnosti. Rusko má právo na svoje garancie a je to jediná šanca, ako rozvíjať a realizovať dobrú mierovú spoluprácu. Slovensko by to malo rešpektovať.Na záver ešte reakcia na prezidentku a jej výrok vo vyhlásení 1. februára: Slovensko nesmie byť slabý článok NATO. Môžeme byť s našou poddimenzovanou armádou aj silná súčasť zoskupenia?Pani Čaputová iba číta, čo jej napíšu na americkom veľvyslanectve. A oni tým mysleli, že naša sila spočíva v tom, že budeme skákať tak, ako Američania pískajú. Čaputová neslúži slovenským národným záujmom, ale militaristickým kruhom v USA. Je národnou tragédiou, že sa stala prezidentka a dnes predáva našu štátnosť do Ameriky.Ďakujem za rozhovor

slovensko, dohoda o obranné spolupráci (dca), ľuboš blaha