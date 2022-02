https://cz.sputniknews.com/20220203/ukrajina-a-slovensko-se-dohodly-na-zvyseni-dodavek-plynu-17466484.html

Ukrajina a Slovensko se dohodly na zvýšení dodávek plynu

Ukrajina a Slovensko se dohodly na zvýšení dodávek plynu

Ukrajina podepsala dohodu o zvýšení dovozu plynu ze Slovenska až o zhruba 55 procent do konce března. Dnes o tom na Facebooku informoval provozovatel... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-03T22:51+0100

2022-02-03T22:51+0100

2022-02-03T22:51+0100

slovensko

ukrajina

dodávky plynu

zemní plyn

rusko

eduard heger

maďarsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/942/43/9424326_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_af3a77a854e6736f1fac2e3d77fdd72d.jpg

Dohoda se slovenským přepravcem plynu Eustream podle Makogona zvyšuje zaručenou kapacitu pro dovoz plynu ze Slovenska z dosavadních 27 milionů na 42 milionů kubických metrů denně. Platit bude během nynější topné sezóny do konce března.Ukrajina pokrývá dovozem více než 30 procent své spotřeby plynu a Slovensko je pro dodávky ze zahraničí hlavní cestou. V lednu činila spotřeba plynu na Ukrajině v průměru 127 milionů metrů kubických denně.Makogon již dříve uvedl, že od 1. února začala Ukrajina poprvé fyzicky dovážet plyn z Maďarska. Maďarský směr se podle něj stal po Slovensku druhou garantovanou trasou pro dodávky plynu na Ukrajinu, a to i při absenci tranzitu. Od listopadu 2015 Kyjev přestal nakupovat přímo ruský plyn a nahradil ho takzvaným virtuálním reverzem z Evropy. Předpokládá, že Ukrajina formálně nakupuje plyn od evropských společností, ale ve skutečnosti odebírá část tranzitního paliva, které jde z Ruska do Evropy. Tento plyn tedy fyzicky nepřekračuje západní hranici Ukrajiny, ale je registrován jako importovaný z Evropy. Od 1. října 2021 přišel Kyjev o dovoz z Maďarska virtuálním reverzem kvůli ukončení tranzitu ruského zemního plynu přes ukrajinské území na maďarskou stranu.Slovenský premiér vyjádřil solidaritu svému ukrajinskému protějškuSlovenský premiér Eduard Heger vyjádřil ve čtvrtek předsedovi ukrajinské vlády Denysovi Šmyhalovi solidaritu a plnou podporu „v tomto těžkém období, kdy Ukrajina čelí možnému ohrožení své demokracie a svrchovanosti“. Informoval o tom na sociální síti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

rusko

maďarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, dodávky plynu, zemní plyn, rusko, eduard heger, maďarsko