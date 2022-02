https://cz.sputniknews.com/20220203/v-nato-promluvili-o-znacnem-presunu-ruskych-vojsk-do-beloruska-17456311.html

V NATO promluvili o „značném" přesunu ruských vojsk do Běloruska

V NATO promluvili o „značném“ přesunu ruských vojsk do Běloruska

NATO sleduje značný přesun ruských ozbrojených sil do Běloruska a považuje ho za největší od dob studené války, prohlásil generální tajemník Jens Stoltenberg... 03.02.2022, Sputnik Česká republika

Kontrola pohotovostních sil Svazového státu bude mít dvě etapy. První potrvá do 9. února. Za tuto dobu se plánuje přesun a založení na běloruském území vojenského seskupení, organizace ochrany státních a vojenských objektů a také vzdušné hranice Svazového státu, prověrka připravenosti sil protivzdušné obrany k splnění krycích úkolů.„V posledních dnech sledujeme značné přesuny ruských ozbrojených sil do Běloruska. Je to největší soustředění ruské armády v této zemi od dob studené války,“ řekl Stoltenberg. Poznamenal, že do Běloruska bylo vysláno 30 tisíc vojáků, včetně speciálních jednotek, a také stíhačky včetně Su-35, rakety Iskander a protivzdušné raketové systémy S-400.Generální tajemník promluvil rovněž o každoročních cvičeních jaderných sil Ruska, jež se mají konat v únoru.„NATO i nadále vyzývá Rusko ke zmírnění napětí… Jsme i nadále připraveni k důkladnému dialogu,“ zdůraznil. Podle slov Stoltenberga jsou spojenci připraveni projednat vztahy mezi Ruskem a NATO, snížení rizik a zvýšení průhlednosti, kontrolu zbraní, odzbrojení a nešíření.Připomeňme, že Kyjev a západní státy poslední dobou vyjádřují znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Mimo jiné ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro budování kontingentů NATO v pohraničních oblastech a že taková obvinění jsou směšná a nebezpečná.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

