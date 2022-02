https://cz.sputniknews.com/20220204/aprilovy-vtipek-bohuzel-lide-v-praze-od-dubna-zaplati-za-elektrinu-i-plyn-az-o-30--vic-17477428.html

Aprílový vtípek? Bohužel. Lidé v Praze od dubna zaplatí za elektřinu i plyn až o 30 % víc

Situace s růstem cen energií se zatím nijak nezlepšila. Na lepší časy se bohužel neblýská ani Pražákům, kteří se letos pěkně prohnou… Pražská energetika (PRE)... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

Důvodem takového zdražování je bohužel skokový nárůst velkoobchodních cen energií, jak informoval mluvčí PRE Karel Hanzelka.Zmiňme, že společnost naposledy přistoupila ke zdražování loni 1. září. Stojí však za zmínku, že změny cen by se nyní neměly dotknout zákazníků, kteří mají smlouvy s fixovanou cenou. Dle Hanzelky PRE všechna ustanovení smluv v těchto případech bez výjimky dodrží. Změna se rovněž nedotkne zákazníků, které společnost aktuálně obsluhuje v rámci dodavatele poslední instance (DPI) a odebírají elektřinu v rámci DPI, a také těch, kteří již z DPI přešli na standardní produkt PRE Proud Start.Skupina PRE, která má více než 800 000 odběrných míst, je třetím největším dodavatelem elektřiny v Česku. Téměř tři čtvrtiny zákazníků PRE obývají městské byty a pro odběr elektřiny využívají jednotarifní sazbu. Cena za dodávku v dané kategorii odběratelů by mohla v celkové měsíční platbě vzrůst od 50 do 250 Kč. Bude to záviset na použitém produktu a charakteru spotřeby. Cena vzroste i u ostatních zákazníků, například těch využívajících elektřinu k ohřevu vody. Zde cena stoupne také dle typu produktu a výše spotřeby o 100 až 400 Kč za měsíc.Pokud jde o plyn, dle společnosti by mělo průměrné navýšení činit kolem 30 %. I v tomto případě se to ale může lišit, a to podle druhu využití a velikosti spotřeby. Valná část zákazníků by ale měla zaplatit zhruba o 100 až 300 Kč měsíčně více, pokud používají plyn pouze k vaření. Vytápění vyjde o něco dráž. Zde je zvýšení odhadovánoo 250 až 750 Kč více za měsíc.Zdražování na českém trhuZdražení se týká i dalších společností. Většina dodavatelů energie však zdražovala s platností od 1. ledna.Společnost innogy od ledna zdražila plyn o 15 procent a elektřinu o 19 procent, ale plánuje další zvýšení cen, a to od března. Zatím to vypadá, že by plyn měl od 7. března vyjít domácnosti a malé zákazníky v základním ceníku Standard asi o 19 procent dráž. Cena elektřiny ve stejném ceníku pak od 1. března stoupne o 14 procent. I zde platí, že se navýšení nedotkne zákazníků s fixovanou cenou. Těch je prý většina.Podražil také ČEZ. Ten už ale další zvyšování cen neplánuje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

