Babiš nevyhraje prezidentské volby. Generál Pavel věří, že ho v debatách porazí

Babiš nevyhraje prezidentské volby. Generál Pavel věří, že ho v debatách porazí

Generál ve výslužbě Petr Pavel na svém Twitteru oznámil, že se připravuje na svou prezidentskou kandidaturu. Dal přitom najevo, že navzdory dosavadním... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

„Připravuji se na kandidaturu a nejen po zveřejnění včerejšího průzkumu padají otázky, zda obstojím v debatách, například s Andrejem Babišem. A já si v takovou chvíli připomínám „debaty“ s náčelníkem Generálního štábu Ruska po anexi Krymu a říkám si, že to asi nějak zvládnu,“ napsal na Twitteru armádní generál Petr Pavel.Odkazuje tím na jednání s náčelníkem Generálního štábu Ruska Valerijem Gerasimovem v době, kdy působil coby předseda Vojenského výboru NATO (druhá nejvyšší pozice v Alianci). Generál Pavel tak pravděpodobně naráží na to, že při jednáních s protivníkem stačí dočasně překonat svou nepřízeň, aby se pak v duševním klidu podařilo obstát v komunikaci s nepříjemným soupeřem.Zmiňme, že se jedná o první telefonický rozhovor mezi vojenskými představiteli RF a NATO poté, co po situaci s Krymem přerušila aliance vojenskou spolupráci s Ruskem. V rozhovoru si strany vyměnily své názory na aktuální bezpečnostní otázky.Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a expředseda vojenského výboru NATO reagoval na jeden z posledních průzkumů veřejného mínění, který naznačuje, že by v prvním kole volby skončil až za Babišem. Podle týdeníku Forum by Babiš dostal 26 procent hlasů, zatímco Pavel jen 15 procent.Pokud by oba postoupili do druhého kola, rozhodovalo by, ke komu z nich se přikloní voliči poražených kandidátů. A v tom případě budou mít mimořádný význam televizní debaty.Ani Babiš, ani Pavel však dosud oficiálně kandidaturu na Hrad nepotvrdili.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

petr pavel, prezidentské volby, průzkum, andrej babiš