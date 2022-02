https://cz.sputniknews.com/20220204/bloomberg-uvedl-ve-kterych-zemich-hleda-eu-alternativu-k-ruskemu-plynu-17463779.html

Bloomberg uvedl, ve kterých zemích hledá EU alternativu k ruskému plynu

Bloomberg uvedl, ve kterých zemích hledá EU alternativu k ruskému plynu

Evropa bude potřebovat nové dodavatele plynu v případě, že Rusko napadne Ukrajinu. A hledají je už i Spojené státy americké. Jednání o této otázce se vedou s... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

Spojené státy a některé evropské země hledají nové dodavatele zemního plynu do Evropy pro případ, že by mezi Moskvou a Ukrajinou došlo k vojenskému konfliktu. Informuje o tom zmiňovaná agentura s odvoláním na informované zdroje.Jako o jednom z potenciálních partnerů se uvažuje o Číně. Jednání o dodávkách přebytečného plynu do Evropy z Číny ale zatím nevedla k žádnému výsledku, uvedli dva zdroje agentury.Kromě toho se evropští a američtí představitelé obrátili i na úřady Japonska, Jižní Koreje a Indie. Konkrétně se zajímaly o to, zda by bylo možné odtud přesměrovat přebytky zemního plynu do evropských zemí. Mimo to se Washington obrátil na Katar, Nigérii, Egypt, Libyi a alžírské plynárenské společnosti se žádostí o zvýšení těžby v případě zahájení nepřátelských akcí ze strany Ruska. Snahu USA koordinoval hlavní poradce ministerstva zahraničí pro energetickou bezpečnost Amos Hochstein.Agentura Bloomberg dále vysvětluje, že pokusy najít nové dodavatele plynu do západní Evropy jsou způsobeny obavami, že Rusko napadne Ukrajinu, a že Moskva na uvalení sankcí, které přislíbily zavést ostatní země v případě konfliktu, zareaguje omezením nebo úplným zastavením dodávek. Připomeňme, že Rusko dodává asi 40 % plynu do evropských zemí.Uveďme také, že loni na podzim burzovní cena plynu v Evropě lámala rekordy, když přesáhla hodnotu 1,9 tisíce dolarů za jeden tisíc metrů kubických. Poté postupně klesala, ale do prosince opět vzrostla a překonala hranici 2 000 amerických dolarů.V Evropské unii z růstu cen obviňovali Rusko a Gazprom. Nicméně, představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnost Josep Borrell na začátku února připustil, že se tak stalo kvůli vlivu více faktorů a že by tedy nebylo správné z toho vinit pouze Moskvu.Za zmínku stojí i to, že od podzimu kvůli Ukrajině dochází k vyostření vztahů Ruska s USA a dalšími zeměmi NATO. Západ obviňuje Moskvu z přípravy vojenské invaze do této země, ale Rusko to opakované odmítá. Současně probíhají jednání o vzájemných bezpečnostních zárukách ve východní Evropě, přičemž klíčovým požadavkem ruské strany je odmítnutí rozšiřování NATO směrem na východ a vstup Ukrajiny do aliance. NATO ale takovému požadavku odmítá vyhovět.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

