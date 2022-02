https://cz.sputniknews.com/20220204/budiz-krainova-inspiraci-blond-dracice-se-opet-ukazala-nahore-bez-instagram-malem-spadl-17474750.html

„Budiž Krainová inspirací…“ Blond dračice se opět ukázala nahoře bez. Instagram málem spadl

„Budiž Krainová inspirací…“ Blond dračice se opět ukázala nahoře bez. Instagram málem spadl

Modelka Simona Krainová se nebojí jít s kůží na trh. Možná i proto je její Instagram poslední dobou přehlídkou polonahého těla v plavkách… S fanoušky se totiž... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-04T17:26+0100

2022-02-04T17:26+0100

2022-02-04T17:26+0100

celebrity

simona krainová

dovolená

modelka

postava

tělo

instagram

fotografie

reakce

fanoušci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1079/24/10792480_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_ed7c8d3a62b424ab8292c00964ee8354.jpg

Na jednom z poslední příspěvků je Simona skoro nahá. Poprsí si zakrývá rukama a v pozadí je vidět moře a pláž. Tak, jak si ona užívá sluníčka, si fanoušci užili i pohledu na ni.A strhla se mela. Lidé nestačili žasnout, jak moc jí to sluší. „Simono, jste krásná,“ lichotili jí.V dalších komentářích pak stálo, že je Simona zkrátka dokonalá.A řeč přišla také na její poprsí: „Máš překrásná prsa, Simono!“Další pán se ale přiznal, že by toho nejradši viděl víc. „Ruky hore,“ navrhoval.„Všechno je fakt tvrdá dřina a pot.“Nicméně, Instagram vždy není jen o pozitivních reakcích a milých slovech. Simona se musí často vyrovnat i s kritikou, o které promluvila u jednoho ze svých posledních příspěvků.Přiznala také, že se někdy musí fakt smát, když vidí všechny „ty vyhublé rádoby influencerky, které svoji povadlou svalovou hmotu hlava nehlava rvou do legín xxs jen proto, že je to trendy“.Vzápětí však vysvětlila, co tím vším vlastně chtěla říct. Uvedla, že se snaží ukazovat svůj život autenticky tak, jak ho skutečně žije, co všechno ji stojí mít hezké tělo, a také, že pevná vůle není vlastnost, kterou někdo má a někdo ne.Uživatelé jí následně vzkazovali, že by se klidně pod to, co napsala, mohli podepsat.„Tohle je výborně napsaný… Když to řeknu ošklivě, tak tělo vás živí a udržovat se prostě stojí spoustu a spoustu práce… A to je vaše práce… A mně přijde super, že ukazujete, že nevedou zkratky,“ fandili jí jiní.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

simona krainová, dovolená, modelka, postava, tělo, instagram, fotografie, reakce, fanoušci