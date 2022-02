https://cz.sputniknews.com/20220204/cesko-stahlo-u-soudu-eu-stiznost-ohledne-polskeho-dolu-turow--17474085.html

Česko stáhlo u soudu EU stížnost ohledně polského dolu Turów

Česká republika stáhla u soudu EU stížnost na polské provozování dolu Turów, který se nachází nedaleko hranice těchto dvou zemí, řekl novinářům v pátek ve... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-04T13:25+0100

2022-02-04T13:25+0100

2022-02-04T13:25+0100

česko

polsko

mateusz morawiecki

soud

Morawiecki vysvětlil, že polská strana převedla dohodnutou výši kompenzace České republice a ČR okamžitě stáhla svou stížnost.Zároveň uvedl, že Polsko nemá v úmyslu zaplatit dosud udělované pokuty za provozování dolu Turów.V roce 2021 unijní soud na žádost České republiky nařídil Polsku okamžitě zastavit veškeré práce na dole Turów, který se nachází nedaleko české hranice. Česká strana protestovala proti plánovanému rozšíření dolu, protože by to mohlo snížit hladinu podzemní vody, způsobit problémy se zásobováním okolních oblastí vodou a poškodit životní prostředí. Soud EU později nařídil Polsku, které nesplnilo jeho rozhodnutí, platit 500 tisíc eur denně jako pokutu až do zastavení těžby v dole. Polsko však tyto prostředky nezaplatilo.Český premiér Petr Fiala a polský premiér Mateusz Morawiecki ve čtvrtek v Praze podepsali dohodu o podmínkách provozu dolu Turów. Fiala také řekl, že Česko po uzavření smlouvy s Polskem o dole Turów stáhne u soudu EU žalobu na Varšavu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

polsko

