Do Polska dorazila předsunutá skupina pro rozmístění dodatečných sil USA

Předsunutá skupina pro rozmístění dodatečných amerických vojsk dorazila do Polska, oznámil ministr národní obrany této země Mariusz Błaszczak.

„Probíhá příprava na příjem hlavních sil bojové skupiny z 82. vzdušné výsadkové divize armády USA. Předsunutá skupina je už v Polsku,“ napsal Błaszczak na svém Twitteru.Potvrdil, že v rámci posilování vojenské přítomnosti USA ve východní Evropě bude do Polska přesunuto 1,7 tisíce vojáků.Mluvčí Pentagonu John Kirby na briefingu ve středu oznámil, že USA pošlou brzy dodatečné síly do Rumunska, Polska a Německa. Zdůraznil, že se tam vojska posílají „nikoli navždy“ a že je to „reakce na nynější situaci, tito vojáci nebudou bojovat na Ukrajině“. Podle jeho slov je přesun vojsk nutný pro „poskytnutí podpory“ spojencům v tomto regionu.Do Polska bude přesunuto 1,7 tisíce amerických vojáků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

