Evropská komise sdělila podmínku spuštění Nord Stream 2

Evropská komise sdělila podmínku spuštění Nord Stream 2

Spuštění plynovodu Nord Stream 2 bude záviset na jednání Ruska, řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v rozhovoru pro Les Echos. 04.02.2022, Sputnik Česká republika

„Moskva používá plyn jako nástroj k nátlaku na nás, a proto Nord Stream 2 nemůže být vyloučen ze sankčních seznamů,“ prohlásila.Von der Leyenová také tvrdí, že politika Gazpromu vypadá divně. Podle jejího názoru by společnost měla zvýšit objem dodávek na maximum, protože v Evropě je vysoká poptávka po plynu. Dodala, že evropské země aktivně hledají náhradu za ruské dodávky modrého paliva, přičemž se spoléhají především na USA.Nord Stream 2 je nový exportní plynovod z Ruska do Evropy s kapacitou 55 miliard metrů krychlových ročně. V současné době německý regulátor provádí certifikaci projektu plynovodu Nord Stream 2, ale tento proces je pozastaven, dokud nebude předložena nezbytná dokumentace. Až tento regulátor vypracuje návrh rozhodnutí, bude ještě třeba stanovisko Evropské komise. EK má v úmyslu konzultovat se během procesu vytváření svého stanoviska s Ukrajinou.Úřady evropských zemí opakovaně obviňovaly Rusko z vyprovokování energetické krize. Vladimir Putin označil tato prohlášení za nesmysl. Připomněl, že Bruselu nabízel ponechání dlouhodobých kontraktů na dodávky surovin, ale Evropská komise trvala na tržních cenách, což nakonec vedlo ke krizi.Jak vysvětlil ruský vicepremiér Alexandr Novak, Evropská komise prováděla záměrnou politiku odklonu od dlouhodobých kontraktů ke spotovým kontraktům, ale v takové situaci jdou dodávky tam, kde jsou ceny vyšší a neposkytují ani střednědobou předvídatelnost. Rusko zároveň prohlásilo, že je připraveno zvýšit těžbu paliva, ale Gazprom potřebuje dlouhodobější dohody, protože to bude vyžadovat značné investice ze strany společnosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

