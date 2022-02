https://cz.sputniknews.com/20220204/i-po-110-milionech-let-vypada-temer-jako-zivy-slovensky-vedec-s-kolegy-objevil-jestera-z-druhohor-17476508.html

I po 110 milionech let vypadá téměř jako živý. Slovenský vědec s kolegy objevil ještěra z druhohor

Žil 45 milionů let před slavným Tyranosaurem Rexem, ale stále vypadá, jako by ještě před pár dny běhal mezi stromy a lovil kořist. O dokonale zachovaném... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

Tělo plaza, který žil na Zemi před 110 miliony let, uchovala pryskyřice ze stromu, včetně kůže a kožních šupin. Uvězněný ještěr z jantaru dostal název Retinosaurus hkamtiensis. Nedospělý jedinec má zachovanou hlavu a přední část těla spolu s lopatkovým pletencem a předními končetinami. Délka lebky je přibližně jen jeden centimetr. Šlo tedy o relativně malého ještěra, avšak v případě jantaru jsou menší nálezy běžné. Pryskyřice je přirozená past pro mnohé organismy, a ty pak dokonale zakonzervuje.Nález má uvnitř dokonale trojrozměrně zachovalou kostru. V porovnání s ostatními nálezy z barmského jantaru má perfektně zachovalou kompletní kůži. Viditelné jsou jednotlivé kožní šupiny, jejich tvar, a to jak na hlavě, tak na těle. Dokonce jsou zachovány zbytky oka a víčka. Uvnitř vědci překvapivě našli průdušnici a část průdušek. Nález představuje jedinečnou možnost vidět reálný vzhled plaza, který chodil po Zemi před 110 miliony let. Jedná se o nejzachovalejší nález, co se týče měkkých tkání. Ve většině případů se zachovává pouze kostra.Fosilie od svého objevu procestovala světem. Z Asie putovala do USA, kde v Texasu podstoupila CT. Následně letěla do Austrálie, kde vědci při její studii použili velmi výkonnou počítačovou tomografii – synchrotron. Tato metoda jim umožnila studovat každý drobný detail tohoto pravěkého ještěra. Nakonec cestovala do Švýcarska, kde je dodnes uložena v muzeu.Fylogenetické analýzy díky molekulárním datům zařadily plaza Retinosaurus z jantaru jako příbuzného linií Tepexisaurus a Xantusiidae. To poukazuje na zajímavou hypotézu, že dnešní skupina známá výlučně ze Severní a Střední Ameriky mohla mít původ jinde, než indikuje dosud známá biogeografie. To by mohlo souviset s raným třepením linií ještěrů během spodní křídy. V tomto případě někde v Gondwanu (jižní kontinenty + Indie). Mikroplotna Barma Terrane (dnešní Myanmar) totiž pravděpodobně v době, kdy žil tento ještěr, nebyla součástí Asie. V dané době mohlo být toto území ostrovem, který se oddělil od Austrálie a putoval směrem na severozápad.Vědec se dlouhodobě věnuje výzkumu obratlovců ukrytých v barmském jantaru, který, zdá se, ukrývá ještě mnohá tajemství.

