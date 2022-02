https://cz.sputniknews.com/20220204/je-caputova-pod-cizim-vlivem-predpokladany-autor-projevu-prezidentky-o-rusku-prozradil-svou-roli-17474601.html

Je Čaputová pod cizím vlivem? Předpokládaný autor projevu prezidentky o Rusku prozradil svou roli

Poslanec Národní rady SR Tomáš Valášek, kterému někteří připisují autorství projevu prezidentky Čaputové o ukrajinské krizi, se vyjádřil ke skandálnímu... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se ocitla pod palbou kritiky poté, co bylo zjištěno, že projev hlavy slovenského státu o napětí na rusko-ukrajinské hranici, který politička přednesla v televizi, bylo psáno na počítači poslance Národní rady a člena její bývalé strany Progresivní Slovensko Tomáše Valáška. Řada opozičních politiků obvinila Čaputovou z porušování principu stranické neutrality, zazněla kritika i v souvislosti s tím, že poslanec Valášek, který v loňském roce přestoupil ze strany Za lidi do hnutí Progresivní Slovensko, je některými vnímán jako proamerický politik, který mimo jiné působil v minulosti jako velvyslanec Slovenska ve Stálé delegaci NATO v Bruselu.Mluvčí slovenské prezidentky Martin Strižinec vyvrátil, že by poslanec Valášek psal pro Čaputovou tento projev, podle jeho slov došlo k pouhému nedorozumění a že skutečnou autorkou textu projevu je poradkyně prezidentky Jana Kobzová, která je Valáškovou manželkou. Důvodem, proč ve vlastnostech wordového dokumentu s textem projevu bylo jméno Valáška, je údajně to, že manželé mají společný počítač.Reakce ValáškaPoslanec Tomáš Valášek ve svém komentáři k danému incidentu poznamenal, že s ním Zuzana Čaputová konzultovala téma krize na hranici Ruska a Ukrajiny, o němž prezidentka povídala ve svém proslovu. Slovenský poslanec totiž tvrdí, že se účastnil různých konverzací s prezidentkou, které se týkaly zahraniční politiky. Valášek přitom trvá na tom, že nepsal pro Čaputovou žádné projevy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

