Je focení lidí při močení úplně v pořádku? Armáda ČR kreativně prezentovala nové maskáče

Armáda ČR dnes představila nový vzor maskáčů, díky kterému už nebudou vojáci potřebovat dvoje sady uniforem. Nový vzor MAD21 je totiž univerzální a může... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

„Vyvinuli jsme nový maskovací design na maskáče: MAD21. Propojili jsme odborné znalosti specialistů a zkušenosti vojáků z terénu. Pouštní vzor už nebude potřeba. Teď se zabýváme novým střihem a materiálem, abychom se mohli brzy kompletně převléct,“ informovala česká armáda na svém Twitteru.Nový vzor je kombinací zelené s odstíny hnědé a barevné plochy jsou různě velké i různě stínované. Vychází z takzvaného multicamu, který dnes používají američtí vojáci.Armáda, aby ukázala nový design uniformy, přidala ke své zprávě fotografie oblečených vojáků. Snímky ovšem vypadají tak, jako kdyby byli vojáci focení při čůrání, což vyvolalo udiv některých uživatelů, ba dokonce i hněv.„To, že to vypadá, jako když chlapci močí, je záměrný joke nebo náhoda?“ ptal se Cwrw Mawr Duha.„Dobrý, ale pozice čůrám, resp. poprava není z nejlepších...“ poznamenal jurajura.„A my chceme chlapce vidět ještě zepředu,“ psali další uživatele.Armáda ve svých odpovědích na komentáře potvrdila, že se jednalo o záměrný vtip, aby „přitáhla pozornost“.Dodala rovněž, že teď pracuje na střihu a je to „TOP SECRET“, proto prý nechtěla, aby fotografie něco víc prozrazovala. „Ukážeme hned, jak dopracujeme střih,“ zdůraznila Armáda ČR.Chce tak ochránit know-how autora a armády, aby nikdo národní vzor nemohl kopírovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

