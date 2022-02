https://cz.sputniknews.com/20220204/kalousek-promluvil-o-kandidature-na-prezidenta-mysli-si-ze-ma-nulovou-sanci--17480922.html

Kalousek promluvil o kandidatuře na prezidenta. Myslí si, že má „nulovou šanci“

Kalousek promluvil o kandidatuře na prezidenta. Myslí si, že má „nulovou šanci"

Českou republiku příští rok čekají prezidentské volby, a tak se již ve velkém začíná spekulovat o tom, kdo by mohl místo Miloše Zemana usednout na Hradě.

Kalousek se k této otázce vyslovil v sobotním vydání Práva. V článku sice přiznal, že o své kandidatuře uvažoval, ale vzápětí dodal, že když si nechal zpracovat řadu analýz, vyšlo mu z nich, že má „nulovou šanci“ na výhru.K těmto odhadům následně ještě doplnil, že nechce marnit čas, energii a pozornost veřejnosti nákladným zápasem o „druhé až osmé místo“.Zároveň má však bývalý ministr financí jasnou představu o tom, jak vykonávat funkci nejvyššího představitele České republiky. A jak? Prý mnohem „mnohem civilněji, než jsme zvyklí“.Co se týče ještě kandidatury, někdejší šéf TOPky uvedl, že vše pečlivě zvažoval a promýšlel „ze všech stran“. Stojí si také za tím, že by se lidé měli soustředit na ty kandidáty, kteří mají šanci na zvolení.V neposlední řadě přišla řeč i na politiku jako takovou. Nechal se slyšet, že se zatím nechystá ji opustit a naznačil, že vzhledem k tomu, že každý rok probíhají nějaké volby, tak nevylučuje, že by se některých mohl zúčastnit.Nový prezident a možní kandidátiPřipomeňme, že druhé funkční období úřadujícího prezidenta republiky Miloše Zemana uplyne příští rok na jaře. Termín volby vyhlásí předseda Senátu, a to nejpozději 90 dnů před jejím začátkem. Volba prezidenta České republiky je zatím naplánována před 8. březnem 2023.V současné chvíli se tak rozjíždí spekulace o tom, kdo by se boje o prezidentské křeslo mohl zúčastnit. Svou kandidaturu na prezidentský post jiždříve oznámil generál Petr Pavel, miliardář a matematik Karel Janeček, majitel televize Barrandov a mediální magnát Jaromír Soukup nebo senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer. Zúčastní se také česká manažerka a bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, stejně jako známý politik, historik a publicista Josef Skála. Souboj na billboardech již odstartoval ne příliš známý podnikatel Karel Diviš.Hodně se mluví i o tom, že nad kandidaturou přemýšlí expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Společného prezidentského kandidáta se aktuálně snaží najítkoalice SPOLU. V neposlední řadě stojí za zmínku, že o své účasti hovořila také bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Kandidátů by tak mohlo býtnezvyklemnoho.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

