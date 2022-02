https://cz.sputniknews.com/20220204/kate-middletonova-a-princ-william-opusti-londyn-17456916.html

Kate Middletonová a princ William opustí Londýn

Kate Middletonová a princ William opustí Londýn

Kate Middletonová a princ William žijí společně se svými třemi dětmi od roku 2013 v bytě 1A v Kensingtonském paláci. V poslední době však rodina přemýšlí o... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

Mezi předpokládanými rezidencemi, kde se mohou Kate a William usadit, britská média vyzdvihují pevnost Belvedere ve Windsoru. Je to hned vedle královského domu prince Andrewa a Sarah Fergusonové a historické vily Frogmore, která byla v roce 2018 zrekonstruována pro prince Harryho a Meghan Markleovou. Nyní tam žije princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank.Uvádí se, že tato možnost je nejpravděpodobnější, protože je to oblíbené místo královny Alžběty II. a budou se tak moci často vidět.Podle Daily Mail byl zámek postavený v 19. století již několikrát restaurován a má dokonce vlastní bazén. Ideální místo pro výchovu královských dědiců. Do západního Londýna se navíc dostanete z Windsoru autem za pouhých 25 minut.Mimochodem, právě v Belvederu strýc Alžběty II., král Edward VIII., podepsal v roce 1936 dokumenty o abdikaci. Poté se otec Jejího Veličenstva stal králem Velké Británie a později na trůn nastoupila ona sama. Stavba patří královské rodině a je zařazena do seznamu architektonických památek II. stupně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

