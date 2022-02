https://cz.sputniknews.com/20220204/ma-babis-prezidentske-kreslo-jiste-safr-z-deniku-forum24-fnuka-nad-vlastnim-pruzkumem-17466422.html

Má Babiš prezidentské křeslo jisté? Šafr z deníku Forum24 fňuká nad vlastním průzkumem

Má Babiš prezidentské křeslo jisté? Šafr z deníku Forum24 fňuká nad vlastním průzkumem

Týdeník FORUM přinesl svým čtenářům nový průzkum, který odhaluje aktuální volební preference uvažovaných kandidátů na příštího prezidenta. Zjištěný výsledek... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-04T00:13+0100

2022-02-04T00:13+0100

2022-02-04T00:13+0100

česko

pavel šafr

novináři

prezidentská kampaň

prezidentské volby

kandidáti

demokracie

andrej babiš

evropské hodnoty

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/948/22/9482200_0:3:1000:566_1920x0_80_0_0_2147b448329010cd0cd305f4752e0884.jpg

Průzkum, který pro Týdeník FORUM realizovala agentura Kantar CZ, totiž zjistil, že favoritem nadcházejících prezidentských voleb je v současné chvíli bývalý premiér Andrej Babiš, jemuž by v prvním kole mohlo dát svůj hlas až 26 procent voličů.U Šafra tak vzhledem k tomu vyvolala rozhořčení skutečnost, že se demokratičtí kandidáti, které oproti Babišovi považuje novinář za přijatelné, velké podpoře netěší. Šafr je přesvědčen, že se to dá vysvětlit pouze tím, že politici z demokratického tábora, kteří neovládají nástroje „brutálního marketingu“, nejsou schopni získat stejně velkou publicitu jako Babiš.Novinář svým rozdělením prezidentských kandidátů na přijatelné a nepřijatelné také podotýká, že chemický a mediální magnát Andrej Babiš může za pomocí svých ohromných finančních možností zapůsobit jen na určitou část společnosti, a sice tu, které „se líbí populistické křiklounství a východní styl autoritářství“.„Babiš představuje nostalgii po socialistické minulosti a dává svým voličům pocit, že je ochrání před „zlým světem“, tedy zejména Evropskou unií a před migranty. Jinými slovy reprezentuje mentální vzorce autoritářského Východu. Proto se můžeme snadno vsadit, že v období vrcholící kampaně před samotnou volbou bude Babiš favoritem dezinformačních proruských médií,“ tvrdí Šafr.Spolu s představou, že o předvolebních aktivitách Babiše začne informovat Sputnik, se naděje Šafra na pro něj přijatelného kandidáta začínají rozplývat.Volby se ovšem odehrají až za rok, může se stát leccos, a tak Šafr nepropadá pesimismu. „Leda, že by možná ruská agrese vůči Ukrajině zamíchala našimi domácími kartami jinak,“ doufá novinář.Je ovšem i jiná možnost, a sice výběr vhodného demokratického kandidáta. Ve svém uvažování novinář ale naráží na nový problém – o zvolení českého lídra rozhodují občané.„Celé drama přímé volby je zcela absurdní. Lidové hlasování o prezidentovi neodpovídá našemu ústavnímu sytému a je matoucí tím, jak vyžaduje od kandidátů boxerské vlastnosti a volební sliby. Přitom podle naší ústavy by měl být náš prezident spíše smířlivý a zdrženlivý úředník, který dokáže symbolizovat stát a vyjadřovat soudržnost,“ tvrdí Šafr.„Nezodpovědné zavedení přímé volby způsobilo to, že šanci mají spíše lidé, kteří se buď dokáží rvát, a nebo dokáží přemostit barikády současné kulturní války,“ dodává.Šafr ale nevylučuje, že by vládní koalice mohla najít kompromisní figuru, ovšem kvůli Babišovi není tento úkol splnitelný. „Nelze ani očekávat, že by svojí podporou nějakému kandidátovi pomohla právě vláda, která musí činit velmi nepopulární kroky v rámci úklidu po Babišově vládnutí,“ tvrdí Šafr.„Co tedy dělat s neblahou prezidentskou volbou?“Šafr dospívá k názoru, že by nejlepší variantou bylo omezení prezidentských pravomocí, ale vzhledem k tomu, že není možné to udělat právní cestou, nabízí zaměření se na samotné postavení českého prezidenta.Zrušení přímé volby tak nakonec Česku dle Šafrova přinese vhodného prezidenta.„S takovou vizí budoucího českého prezidenta by pak bylo možné s klidem volit každého slušného člověka, který bude svými hodnotami vyjadřovat demokratické a prozápadní směřování České republiky. Žádný další volební program není ani ve smyslu naší ústavy nutný. Kdybychom pak v takové volbě neuspěli, tak by alespoň budoucí predátor o poznání méně ohrožoval český stát,“ uzavřel celou věc šéfredaktor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220203/banderovci-drzi-nasi-vlajku-cesi-reaguji-na-jasot-ceskeho-mzv-nad-akci-ukrajinskeho-parlamentu--17456464.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pavel šafr, novináři, prezidentská kampaň, prezidentské volby, kandidáti, demokracie, andrej babiš, evropské hodnoty